Fiscalização fecha 3 estabelecimentos e encerra festa em Lauro de Freitas

Três estabelecimentos foram fechados, uma festa foi encerrada e mais de 100 pessoas foram flagradas em aglomerações na noite da quinta-feira (10) em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Equipes da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e da prefeitura atuaram na Operação Toque de Recolher, dispersando as pessoas.

Uma casa de shows realizava evento com mais de 30 pessoas. O local funcionava com portas fechadas e luzes reduzidas para tentar disfarçar o que acontecia. “Recebemos a denúncia que havia um evento e quando chegamos no local percebemos muitos veículos parados na porta do comércio”, explica o comandante da 52ª CIPM, Everton Monteiro.

Como é reincidente no desrespeito ao toque de recolher, o dono da casa de show foi notificado. As pessoas foram orientadas a ir para casa.

Outros dois bares no Centro foram encontrados funcionando no horário não permitido. Ao todo, cerca de 100 pessoas estavam na rua descumprindo o decreto, diz o comandante.

Vai haver reforço na fiscalização para o Dia dos Namorados, neste sábado. Quem presenciar alguma aglomeração e desrespeito ao toque de recolher pode denunciar pelo 181 ou 190.