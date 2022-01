'Fizemos um jogo agressivo', destaca Dado após primeira vitória

Após a vitória por 1x0 diante do Barcelona de Ilhéus, pela 2ª rodada do Campeonato Baiano 2022, o treinador Dado Cavalcanti elogiou a postura do time durante a partida na Arena Cajueiro e elogiou o “jogo agressivo” da equipe.

“Avalio nossa postura hoje como positiva. Fizemos um jogo agressivo. Talvez não tenhamos tido a eficiência necessária para construir um placar melhor, mas criamos muito, finalizamos muito. Defensivamente fomos bem posicionados, com alguns momentos de instabilidade e erros, mas o jogo em si foi bem positivo”, afirmou o técnico.

O gol do triunfo foi marcado pelo meia Eduardo, aos 22 da primeira etapa. Em jogada pela direita, Iury recebeu um rebote da bola afastada pela defesa e rolou para o camisa 8 concluir no cantinho do gol de Deijair. O Leão ainda perdeu chances de ampliar o placar com Jadon, Gabriel Santiago e o próprio Iury.

Entre os pontos para evoluir durante a temporada, Dado destacou que a eficiência do ataque é a principal até o momento. O Rubro-Negro teve 21 finalizações no total, mas apenas oito delas obrigaram o goleiro Deijair a fazer uma defesa.

“Acredito que vamos melhorar com o tempo. Embora a gente saiba que a superfície [o gramado] é um pouco diferente, muda para o pé de apoio na hora da finalização, para bater em cheio, e atrapalha um pouco, não podemos minimizar a quantidade de criações que tivemos e a baixa eficiência na finalização”, explicou Dado.

Ao ser questionado o que mudou no comportamento da equipe após o empate, o técnico classificou o time como mais “solto” e projetou mais evolução durante a temporada. “Fomos mais soltos que o jogo passado, com mais volume ofensivo. Mas podemos ser mais eficientes, ter mais tranquilidade. Mas apesar dessa evolução, estamos muito aquém daquilo que queremos pro ano inteiro”, completou.

O próximo compromisso do Vitória é no próximo domingo (30), diante do Jacuipense, como visitante. O Leão está momentaneamente dentro do G4 do Baianão com 4 pontos conquistados.