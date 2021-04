'Fizemos um jogo muito abaixo e sabemos', reconhece Marcelo Alves

Capitão do Vitória diante do Doce Mel, o zagueiro Marcelo Alves lamentou a derrota por 1x0 para o time de Ipiaú na noite desta quarta-feira (14), em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Após o apito final, o defensor reconheceu que o rubro-negro deixou a desejar na apresentação que fez no Barradão.

"Um resultado que não passou nem perto do que a gente esperava, porque a gente veio pra cá pensando numa vitória para se recuperar no Campeonato Baiano, então, são situações que a gente não pode deixar acontecerem. Fizemos um jogo muito abaixo e sabemos disso", reconheceu Marcelo Alves.

"A gente agora vai ter que procurar nos próximos jogos melhorar para que a gente possa recuperar rapidamente", projetou o zagueiro, que exibiu a braçadeira contra o Doce Mel porque o comapanheiro Wallace e dono dela foi poupado da partida. Com o resultado, o Vitória se manteve na 8ª colocação do Campeonato Baiano, com seis pontos.

O Vitória agora volta as atenções para a Copa do Nordeste. No sábado (17), o rubro-negro encara o Altos-PI, às 18h30, no Barradão, em jogo único das quartas de final do regional. Pelo Campeonato Baiano, o time comandado pelo técnico Rodrigo Chagas volta a campo no dia 21, contra a líder Juazeirense, às 19h30, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.