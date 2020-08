Flávia Paixão estreia live sobre empreendedorismo no CORREIO; reveja

A administradora Flávia Paixão estreou nesta quarta-feira (5) um novo quadro de lives no Instagram do CORREIO, que faz parte do projeto Empregos e Soluções. O projeto, que acontecerá sempre às 18h, toda quarta-feira, conta histórias de empreendedores que estão se reinventando e superando as dificuldades em tempos tão desafiadores.

O primeiro convidado do quadro foi Iago santos, que criou o aplicativo de entregas Traz Favela, que cresceu 400% na pandemia. Durante a conversa com nossa colunista, o empreendedor contou como funciona o app de entregas nas periferias de Salvador. Reveja a live.