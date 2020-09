Flávio Bolsonaro falta a acareação e dança na TV com Sikêra Jr.; veja

Eduardo, à esquerda, e Flávio, à direita: filhos do presidente cantaram música de conotação sexual em TV

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) faltou nesta segunda-feira (21) à acareação com o empresário Paulo Marinho, seu suplente no Senado, no processo sobre vazamento de informações da Operação Furna da Onça, no Ministério Público (MPF) do Rio de Janeiro. Flávio atribuiu sua ausência a "compromissos da sua agenda oficial, que o fizeram estar no Amazonas nesta data".

Ao lado do irmão e deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Flávio participou de um programa de televisão nesta segunda-feira (21) em Manaus. Ao lado do apresentador Sikêra Jr.; do presidente da Embratur, Gilson Machado, e de parte da equipe da atração; eles dançaram e cantaram ao vivo uma música de conotação sexual com ataque a usuários de maconha, batizada pelo apresentador de "Todo maconheiro dá o anel".

A agenda do deputado Eduardo Bolsonaro e do senador Flavio Bolsonaro em Manaus: pic.twitter.com/qpFdRHYGKa — Samuel Pancher (@SamPancher) September 21, 2020

Flávio também exibiu um cartaz com a frase "CPF cancelado", termos usado por Sikêra ao se referir a suspeitos acusados de crime. O apresentador é conhecido por fazer comentários favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro e por comemorar dançando e cantando no palco quando é informado, no ar, de que um acusado foi morto em confronto policial.

Flávio faz alusão à expressão "bandido bom é bandido morto"

Investigação

Segundo Paulo Marinho, o filho do presidente teve informações privilegiadas sobre uma operação entre o primeiro e o segundo turnos das eleições de 2018 por um delegado da Polícia Federal (PF). De acordo com informações da Folha de S. Paulo, a PF segurou a operação, então sigilosa, para que não prejudicasse a campanha de Jair Bolsonaro.

A defesa de Flávio alega que a possibilidade do senador não comparecer na acareação desta segunda foi levantada há cerca de um mês, por escrito, diretamente ao MPF, "que não quis alterar a data apesar de expressa disposição legal".

Mais cedo, de acordo com o Uol, a defesa de Flávio ingressou com nova petição, sugerindo a data de 5 de outubro para uma nova acareação. "Quanto à tese de crime de desobediência insinuada pela Procuradoria, é lamentável sob vários aspectos. Nem o procurador da República poderia dar ordem ao senador e nem essa 'ordem' seria legal, pelo que constituiria uma impropriedade técnica com poucos precedentes na história do Judiciário Fluminense", diz a defesa de Flávio.