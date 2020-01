Flávio diz que tem Nordestão engasgado e promete luta pelo título

O Bahia estreia na Copa do Nordeste, neste sábado (25) às 16h, contra o Santa Cruz, no estádio do Arruda, com uma missão: apagar a impressão deixada durante o torneio do ano passado, quando foi eliminado na primeira fase, e recuperar o prestígio na região. E se depender do volante Flávio, o Tricolor vai brigar forte para ficar com o título em 2020.

Titular do Esquadrão desde o fim do primeiro turno do Brasileirão de 2019, ele afirma que está motivado em disputar a competição, mas também tem o Nordestão engasgado na garganta. Ele fez parte do elenco que perdeu o título para o Sampaio Corrêa, em 2018, e caiu na primeira fase no ano passado. Agora, tenta dar a volta por cima junto com o Esquadrão.

"Eu estou com a Copa do Nordeste engasgada na garganta. Logo no meu primeiro ano de Bahia tive a oportunidade de chegar na final, infelizmente não conseguimos o triunfo sobre o Sampaio Corrêa, acabamos ficando em segundo lugar, mas é um campeonato que eu gosto e que vem crescendo muito. O Bahia, pelo prestígio que tem no cenário nacional, tem por obrigação de entrar na Copa do Nordeste, e qualquer outro campeonato, com o objetivo de vencer. Em 2020 não vai ser diferente", afirmou o camisa 5.

Flávio aproveitou ainda para fazer um balanço da pré-temporada do Tricolor. Para ele, a manutenção da comissão técnica de Roger Machado facilitou o trabalho para o elenco. Ele garantiu que o time está pronto para fazer uma boa estreia e sair do Arruda com os três pontos.

"A gente já conhecia o trabalho da comissão do ano passado, então ficou mais fácil para assimilar o trabalho. Quem chegou também conseguiu se adaptar e entender o que professor estava pedindo, a forma de jogo durante os treinamentos. Intensificamos a parte física, que é importante. Nós tivemos um bom tempo de preparação, mas que não é o ideal. Você tem desgaste, dor muscular e o período é curto para recuperar. Mas o balanço é positivo, dias com treinos em dois turnos, aumentamos a carga quando tinha que aumentar, baixamos na hora necessária, e estamos bem preparados e vamos como uma ideia montada para essa estreia", analisou ele.

O Bahia está no grupo A da Copa do Nordeste, que tem ainda: Sport, CRB, Freipaulistano, ABC-RN, River-PI, Fortaleza e Botafogo-PB. Os quatro primeiros colocados de cada chave garantem vaga na segunda fase da competição.