Flávio espera Avaí mordido após goleada no Brasileirão

Bahia e Avaí vivem situações completamente diferentes no Campeonato Brasileiro. Enquanto o tricolor vem de vitória sobre o Botafogo e luta para entrar no G6 do Brasileirão, o time catarinense foi goleado por 6x1 pelo Grêmio no meio da semana e luta nas últimas posições da tabela.

Talvez, para alguns torcedores, todos esses elementos deixam o duelo desta segunda-feira (30), às 20h, na Ressacada, em Florianópolis, fácil para o tricolor. Mas não é bem assim que o volante Flávio pensa.

Titular do meio-campo do Esquadrão, o jogador projeta um duelo pegado contra o Avaí. Para ele, a goleada sofrida no meio da semana deixou o adversário mordido para dar uma resposta.

"Sabemos que quando o time sofre uma goleada assim vem mordido na próxima partida. Estão jogando em casa, vão querer vir para cima da gente. Mas somos um time bem trabalhado. Vamos saber explorar os espaços que vão dar para gente", disse Flávio.

Apesar de ter perdido a última partida que fez como visitante, por 2x1 para o Corinthians, a campanha do Bahia longe de Salvador é boa. O tricolor tem o nono melhor aproveitamento fora de casa e antes do revés em São Paulo vinha de triunfos sobre Atlético-MG e Vasco.

"A expectativa da gente é continuar o que estamos fazendo na competição. A gente vem desempenhando um bom papel fora de casa e esperamos fazer um grande jogo para atingir nosso objetivo, que é conquistar os três pontos", explicou o volante.

Time pronto

Como só vai entrar em campo amanhã, o Bahia encerrou a preparação para a partida contra o Avaí já em Florianópolis. Na manhã deste domingo (29), o técnico Roger Machado comandou o último treino antes do duelo.

No CT do Figueirense, o elenco fez um trabalho técnico de posse de bola e jogadas de escanteios. A tendência é de que o time seja praticamente o mesmo que venceu o Botafogo, na Fonte Nova. A única mudança pode ser a entrada de Ronaldo na vaga de Guerra.

Com isso, o Bahia iniciaria a partida com: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Flávio, Gregore, Ronaldo (Guerra); Élber, Artur e Gilberto.