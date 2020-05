Flay conta que ficou com Neymar, jogador nega e ex-BBB rebate: 'Vergonha'

Não tem mais Big Brother Brasil, mas o jogo da discórdia e o fogo no parquinho continua do lado de fora. A ex-sister Flay contou neste domingo (4) em uma live com o blogueiro Matheus Mazzafera que antes do reality já tinha ficado com alguns famosos, como Léo Santana e Neymar.

A notícia começou a se espalhar em páginas de Instagram voltadas para fofocas de famosos. Em uma dessas, o próprio Neymar deixou um comentário: "É rir para não chorar", escreveu o jogador do PSG.

Flay não gostou. A cantora publicou um comentário longo dizendo que nunca tocou no assunto durante o BBB porque ficar com Neymar "não era motivo de orgulho", mas quando foi questionada por Mazzafera respondeu honestamente por ser "muito transparente".

“Eu sou mulher suficiente para admitir todas as merdas que eu faço. Nunca comentei sobre isso no BBB porque não é motivo nenhum de orgulho para mim, nem tampouco de vergonha”, começou. “Mas quando o Matheus Mazzafera olhou na minha cara e perguntou, meu olhar entregou, sou muito transparente e não tenho rabo preso para ter que mentir sobre qualquer pessoa que eu já fiquei”, disse a ex-BBB.

Flay ainda finalizou dizendo que Neymar “não precisa ter vergonha” porque ficou com ela, e que “agora eu estou com vergonha de ter ficado contigo”.

(Foto: Reprodução)

Uma amiga da ex-sister confirmou que ela ficou com Neymar e disse que o fato teria ocorrido em 2016. Contou ainda que os dois teriam se conhecido e começado aconversar pelo Instagram, o que parece ser comum para o jogador. Em outubro desse ano, Neymar esteve em Natal, cidade em que Flay morava, para jogar uma partida das Eliminatórias pela Seleção Brasileira.