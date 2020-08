Fluxo de veículos em Salvador aumentou durante todo o final de semana

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) registrou um aumento no fluxo de veículos nas ruas da cidade no último final de semana – o primeiro após reabertura de bares e restaurantes –, em comparação ao anterior. O aumento foi de 12% no sábado e de 4,3% no domingo.

No sábado (15), 518.508 veículos circularam pelas vias, conforme registro dos radares. Ontem (16), foram 349.946. No final de semana anterior, o número de automóveis e demais veículos nas ruas foi de 462.492 no sábado (08) e 335.358 no domingo (09). Comparado aos dias normais (antes da pandemia), a redução do fluxo de veículos foi de 14% ontem e de 4% sábado (15).

Ttular da Transalvador, Fabrizzio Müller disse que o aumento no fluxo de veículo nas vias já era esperado com a retomada gradual das atividades.

“Nas ruas, as pessoas já começam a perceber que as vias estão mais cheias e também voltamos a registrar mais pontos de congestionamento. O que esperamos é que a população tenha consciência e responsabilidade ao dirigir. Ainda estamos numa pandemia e o cuidado com a saúde deve se manter intenso”, afirma.

Na segunda-feira (10), dia de início da segunda fase de retomada das atividades em Salvador, o total de veículos que circularam pela cidade chegou a ser maior (em 1%) que o registrado em dias normais. Na terça-feira (11), a redução do fluxo foi de 16% em relação aos dias normais. Na quarta (12), foi menor em 6%. A queda foi de 12% na quinta (13) e de 3% na sexta-feira (3%).