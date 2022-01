Focado no Ba-Vi, Vitória treina finalização na Toca

Com a pontaria em foco, o Vitória deu continuidade nesta segunda-feira (31) à preparação para o Ba-Vi de quarta-feira (2), às 19h15, no Barradão. O clássico, válido pela 4ª rodada do Campeonato Baiano, é o único garantido da temporada.

Posse de bola com finalização e chutes frontais estiveram entre as atividades desenvolvidas pelo técnico Dado Cavalcanti em um dos campos da Toca do Leão. Nas três primeiras rodadas do estadual, o Vitória marcou dois gols, assinados por Guilherme Queiroz e Eduardo.

O atacante David participou normalmente do treino, mas não deve disputar o clássico, já que o Vitória está negociando o jogador com o Metalist, da Ucrânia. Quem tem ausência garantida é o centroavante Dinei. Carrasco do Bahia em temporadas passadas, o atacante ainda está em fase de transição após se recuperar de cirurgia no joelho esquerdo.

O Vitória fecha a preparação para o Ba-Vi na manhã de terça-feira (1º), quando o técnico Dado Cavalcanti fará os ajustes táticos no time. A concentração começará em seguida. Com quatro pontos, o Vitória é o 5º colocado do Baiano. O rival tricolor soma cinco pontos e aparece na 4ª posição.