Focado no Confiança, Vitória trabalha finalizações na Toca

Focado no Confiança, o elenco do Vitória aprimorou a pontaria no treino realizado na Toca do Leão na manhã desta terça-feira (6). O rubro-negro é dono do segundo pior ataque da Série B do Brasileiro. Assim como Brasil de Pelotas e Vila Nova, o Leão marcou apenas seis gols nas nove primeiras rodadas do torneio e precisa melhorar nesse quesito para se reabilitar na competição.

Por isso, o técnico Ramon Menezes dedicou o treinamento para trabalhar finalizações. Ele dividiu os jogadores em três grupos, ficou com um e distribuiu os outros dois com os assistentes Thiago Kosloski e Flávio Tanajura. Cobranças de falta também fizeram parte da atividade.

Com sete pontos e na 16ª posição, o Vitória enfrenta o Confiança no sábado (10), às 19h, no estádio Batistão, em Aracaju. O adversário tem um ponto a mais e está em 15º lugar. Portanto, se vencer o jogo, o Leão não apenas se manterá fora da zona de rebaixamento como ultrapassará o rival.

O Vitória não vence há quatro rodadas. O último triunfo foi em 19 de junho, quando venceu o Brusque por 3x1, no Barradão. De lá pra cá, perdeu para Coritiba, Londrina e Botafogo. No último sábado (3), empatou com o Goiás.

O elenco do Vitória volta a treinar na manhã de quarta-feira (7). O último treinamento será na sexta (10), antes da viagem para Aracaju, que acontecerá à tarde.