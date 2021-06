Foco no artesanal do crochê

Toda a beleza do crochê (foto de Renato Rebouças)

Os amantes do trabalho feito com crochê vão enlouquecer com a nova coleção da marca baiana Ateliê Mão de Mãe, que acaba de sair do forno, toda feita à mão. Intitulada “As Nuances da Terra Boa”, ela nasce envolta de muitos tons, degradês, cheiros e sabores da nossa terra e cheia de beleza e representatividade. Em tempo: a brand, formada por Vinicius Santanna, Patrik Fortuna e Luciene Santana, vem se destacando em cenário nacional, incluindo a participação no São Paulo Fashion Week, através do projeto SANKOFA. Onde achar? e-commerce (ateliemaodemae.com.br) e pelo insta (@ateliemaodemae).

Amarre já

Um cinto pode fazer a diferença - real oficial - no seu visu. Um acessório esportista e colorido cumpre bem essa função. Está a fim de arrematar uma peça com essas características para tombar? Olhos abertos para essa aposta da Riachuelo (riachuelo.com.br) que ainda é bem amiga do bolso. Custa R$ 9,90.

Brilho garantido

Um top de lantejoulas que você usou em algum carnaval.Tem algum esquecido no armário? Bota para jogo. O intuito é ressignificar a peça e inseri-la em uma produção bem urbana. Rolou sentimento? Combina com uma calça esportiva que o combo fica perfeito. Porém, se você não tem nada desse tipo, mas gostou da sacada fashion, vale dar uma espiadinha nesse modelito da Ali Express (pt.aliexpress.com). Preço: R$ 74,05.

Achadinho

Que tal um tênis bafônico para você chamar de seu? O Vixe amou o modelo da Fila, ideal para usar com qualquer look street ou mesmo com uma produção mais sofisticada - pois assim - você ressignifica de vez o glam. Onde achar? No site da Amazon (amazon.com.br). Arremate por R$ 169,99.

Have fun

Um moletom divertido pode ser uma boa ferramenta fashion para os dias de chuva, típicos do Inverno soteropolitano. Para quem curtiu a ideia, vale conferir o modelito garimpado no e-commerce da El Gato Store (elgatostore.com.br), que custa R$ 99,90. Mais conforto impossível!

Eles em cena

Boys descolados que estão a fim de apostar em uma camiseta capaz de sair do óbvio, com uma estampa lacrativa, podem investir no modelito Hop da lojinha virtual Strip Me (stripme.com.br). Dica de styling: combina com uma bermuda vermelha que o look está pronto. Preço: R$ 89,90.