Fogo atinge apartamento na Boca do Rio; moradores estão viajando

Um apartamento do 6º andar do da Torre 3 do Condomínio Vita Praia pegou fogo na manhã desta quinta-feira (02), na Avenida Dom Eugênio Sales, na Boca do Rio. Segundo informações de moradores, o fogo teve início por volta das 6h da manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionando para combater as chamas. Não houve vítimas no local.

O CORREIO esteve no no condomínio, mas a administração não autorizou a entrada da equipe. Segundo informações de moradores vizinhos, os donos do apartamento estavam viajando. Não houve vítimas.

Ainda não se sabe a causa do incêndio. As chamas foram controladas pelos Bombeiros. Dos fundos do prédio, é possível ver a janela do apartamento com marcas das chamas e fumaça preta.

Chamas atingiram um apartamento da parte do 6º andar que fica na parte do fundo do prédio

(Foto: Marina Silva)





*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro