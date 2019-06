'Foi um gol para tirar o peso dos ombros', reconhece Fernandão

Sem dúvidas, o 1x0 sobre o Grêmio neste sábado (1º), em Pituaçu, foi muito importante para o Bahia: manteve os 100% de aproveitamento em quatro partidas em casa na Série A, chegou ao 3º lugar, com 13 pontos, e igualou a pontuação do líder, Palmeiras, na tabela.

Mas o duelo foi importante também individualmente para Fernandão. O camisa 20 marcou, de pênalti, o seu primeiro gol no Brasileirão. Ele vinha ‘na seca’ desde o dia 25 de abril, quando o tricolor perdeu para o Londrina por 2x1, fora de casa, pela Copa do Brasil.

O centroavante diz que se manteve tranquilo no período: “Tenho trabalho sério, me dedicando. Fico incomodado (com o jejum)? Claro, mas tenho que manter a cabeça tranquila quando isso acontece porque sei tenho condições de ajudar”, disse em entrevista à Rádio Sociedade.

O camisa 20, porém, admite ter aliviado a pressão. “Com certeza foi um gol para tirar um peso grande dos ombros e continuar trabalhando. Sei que a Série A é longa, então eu espero ajudar ainda mais com gols”, continuou na entrevista.

Fernandão foi titular porque o atacante Gilberto foi diagnosticado com cansaço muscular por conta da sequência de partidas do tricolor. Foram quatro jogos em duas semanas.

Agora, a equipe terá uma semana para descansar até o duelo com o Ceará, no sábado (8), às 16h, em Fortaleza.

“A gente vem de um jogo atrás do outro, num ritmo muito pesado, e agora teremos uma semana inteira para descansar. Vai ser muito importante esse momento para ajeitar alguns detalhes”, completou Fernandão.