'Foi uma partida sólida', festeja Roger após 2x0 no Botafogo

O técnico Roger Machado estava extremamente satisfeito com a atuação do Bahia no triunfo por 2x0 contra o Botafogo, na noite de quarta-feira (25), na Fonte Nova. O comandante tricolor destacou a solidez defensiva do time no Brasileirão e a maturidade para gerir o jogo após o adversário ficar com um jogador a menos. O lateral esquerdo Gilson foi expulso aos 33 minutos do primeiro tempo, quando o placar apontava 1x0.

"Acho que nós produzimos bem, tornamos o jogo bom para o nosso lado. O adversário teve um jogador expulso, mas o mérito da nossa equipe foi uma partida sólida. É a décima partida que a gente não é vazado. E o triunfo mostrou a consistência do nosso jogo. Mesmo o adversário tendo um jogador a menos, a gente soube respeitar, ter paciência, rodar a bola, mas nunca abrir mão de atacar. Podia ser mais? Talvez. Mas tenho certeza de que o torcedor ficou feliz com o resultado", comemorou Roger.

O treinador destacou as atuações dos atacantes Élber e Artur, autores dos gols na Fonte Nova. "Élber atuando muito bem, premiado com gol. Artur, que a gente vinha cobrando muito, dos nossos dois jogadores de beirada. Por vezes, a jogada estava se definindo e meu ponta estava lá esperando a bola de inversão em amplitude completa do outro lado. A bola chegava em posicionamento na linha de fundo, para cruzamento, e ele estava longe. Hoje eles estavam próximos. Mostrou que as orientações foram absorvidas", pontuou.

Roger Machado também elogiou o desempenho do lateral esquerdo Moisés diante do Botafogo. "Na coletiva de semana, eu havia falado que parte da responsabilidade do atleta é dos companheiros e do treinador. O treinador com as orientações; o atleta com a sua virtude; e os colegas por usar essa virtude. Hoje Moisés teve essa virtude usada. Atacar em profundidade com força e velocidade lançada. Foi acionado e contribuiu com o que entende de melhor".

O técnico do Bahia também sinalizou os erros do time. Na avaliação dele, a equipe pecou no início da partida. "A gente teve um pouco de dificuldade de novo no começo do jogo, entre a flutuação do Diego Souza, que estava às costas do nosso tripé, não estávamos encontrando um ponto para marcar. Diego estava flutuando, acionou uma bola muito rápida, estava municiando jogadores pela beirada. A gente tentou ajustar a marcação, principalmente na saída do Guerra, que estava pressionando o zagueiro e não precisava, podia deixar Gilberto fazer essa função. A gente ajustou".

O triunfo diante do Botafogo fez o Bahia subir para a 7ª colocação na tabela da Série A. O tricolor soma 34 pontos, um a menos que Corinthians e São Paulo, 5º e 6º colocados do campeonato, respectivamente. O Esquadrão volta a entrar em campo na segunda-feira (30), às 20h, quando visita o vice-lanterna Avaí, na Ressacada, em Florianópolis.