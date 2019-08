Folheto digital: Descontos em apps de supermercados podem chegar a 50%

De desconto em desconto, deu até para experimentar um vinho de bacana e trocar o azeite composto comum por um, ou melhor, dois extra virgens. “Economizando em uma coisa aqui e outra ali sobra uma graninha que acabando permitindo que a gente compre outros itens que não caberiam no orçamento mensal”, afirma o designer Sander Dias, que não consegue mais ir ao supermercado sem ativar um desconto.

“Consigo economizar de 5% a 20%. Desde que comecei a ter um vale alimentação, os aplicativos de descontos em supermercado começaram a fazer parte da minha vida”, completa.

E mais que isso. Eles estão dobrando, inclusive, o número de vezes que os consumidores vão às lojas e aumentam em 10% o tíquete médio na comparação com um consumidor que ainda não utiliza os aplicativos. Segundo um levantamento feito pelo GPA, um dos maiores grupos varejistas do país e controlador das redes Extra e Pão de Açúcar, sete em cada dez dos seus consumidores usam o smartphone enquanto estão nas lojas da companhia para checar e ativar as ofertas personalizadas pelos aplicativos.

Em 67% dos casos, as plataformas mais acessadas são o Pão de Açúcar Mais e o Clube Extra, que ofertam descontos que podem chegar a 50%. Juntos, eles somam mais de 9,3 milhões de downloads. 40% dos acessos são convertidos em compras.

“Em 2018, as vendas para clientes usuários dos aplicativos somaram R$ 6,5 bilhões - se os apps formassem uma empresa, ela estaria entre as 15 maiores varejistas do País”, diz o Diretor de Customer Experience do GPA, Teodoro Ornelas.

Ainda de acordo com a análise, 34% dos clientes mais fiéis compram alimentos de indulgência, como salgadinhos e sobremesas. Outros 21% têm hábitos saudáveis e 18% têm o costume de realizar churrasco com frequência. “A partir dos dados de compra do cliente, conseguimos oferecer descontos em produtos que normalmente ele compra e outros que ele poderia gostar. As promoções de cervejas especiais do Pão de Açúcar, nas quais oferecemos 50% de desconto, costumam ser bastante procuradas por nossos clientes”, acrescenta o diretor do GPA.

Mais que uma lista

Todo consumidor gosta de desconto, ainda mais nas compras de supermercado. A questão é como usar estrategicamente os aplicativos das lojas para economizar. Afinal, as promoções aumentam a tentação de acabar comprando coisas que não necessariamente deveriam estar no carrinho. Exemplo: quem nunca se empolgou com um cartaz de pague um e leve dois?

É aí que deve ser ligado o alerta, como recomenda a criadora do canal Finanças Femininas, Carolina Ruhman Sandler. “Se você não vai com um planejamento real vai acabar levando mais coisa do que deveria. Até chegar a esta oferta, o consumidor vai passar por diversas tentações e os produtos mais caros não vão sair do nível dos olhos”.

A primeira dica para antes mesmo de fazer a lista é montar uma espécie de cardápio da semana. “Assim você vai enxugar a lista e realmente ser fiel a isso”. Para utilizar bem os aplicativos o segredo está em acompanhar as ofertas diárias, como destaca Carolina:

“Acesse os aplicativos como uma ferramenta de pesquisa também. Acompanhe os preços no dia a dia e observe os bons locais para cada tipo de compra. Isso vai garantir que o consumidor não vai levar algo achando que está em uma promoção quando na verdade não está”.

Tem troco?

Para a educadora financeira comportamental Meire Cardeal, conhecer os preços vai permitir identificar o que é um desconto real ou não. “Sem fome, sem crianças, sem agonia. Acredite, o seu estado emocional interfere na qualidade de suas escolhas, nas suas compras, para o bem ou para o mal. O mais importante é reduzir as despesas com ações simples, como, por exemplo, verificar o que há na despensa, quais produtos estamos comprando e não utilizando”, aconselha a especialista.

E dá para voltar para casa até com troco. A terapeuta financeira Aline Soaper garante: “Vale ter atenção para não pagar menos em um produto na oferta, mas pagar a mais em outro item e sair perdendo este desconto na hora de pagar a conta total. Dá até para voltar com dinheiro para casa. Mas é necessário ter um valor determinado para gastar e se desafiar a gastar menos do que isso”.





ONDE TEM DESCONTO

Pão de Açúcar Mais Basta baixar o aplicativo e informar o cpf no caixa no momento da compra. Além de descontos, há também a oportunidade de ganhar prêmios, fazer a lista de compras e agendar o atendimento no caixa. Disponível para Android e iOS.

Clube Extra O Clube Extra é mais um que permite o resgate de descontos e prêmios. Quanto maior o número de compras informando o cpf no caixa, mais chances de ganhar os desafios mensais. Disponível para Android e iOS.

ClubDia O programa da rede de Supermercados Dia conta com cupons e permite ainda consultar as ofertas da semana. Na aba ‘Minhas Economias’, um gráfico ajuda a visualizar quanto o consumidor economizou no mês durante as compras. Disponível para Android e iOS.

Makro A ferramenta permite que o consulmidor consulte preços, acompanhe as ofertas e novidades. Disponível para Android e iOS.

Mercantil Rodrigues Além das ofertas da semana e a localização de lojas mais próximas, o aplicativo traz receitas e outros conteúdos postado no blog. Dá para compartilhar ainda as promoções por meio de redes sociais como o Whatsapp e o Facebook. Disponível para Android e iOS.

Assaí Atacadista A ferramenta traz as ofertas do atacadista por estado, alertas de promoções, permite traçar rotas utilizando o Waze e o Goolge Maps. O consumidor consegue ainda acessaer conteúdos revista Assaí Bons Negócios. Disponível para Android e iOS.





APPS QUE AJUDAM NO SUPERMERCADO

QQ Falta O aplicativo promete ajudar àqueles que sempre esquecem de colocar alguma coisa na lista. É gratuito e está disponível somente no sistema Android.

Buy My Pie As listas podem ser sincronizadas com família ou amigos. Cada um pode adicionar o que quiser em tempo real, tornando a lista colaborativa. Disponível nos sistemas Android e iOS.

Soft List É mais um aplicativo que ajuda a gerenciar a lista de compras. Dá para calcular o valor, salvar o histórico e analisar as despesas a partir de gráficos e relatórios. Disponível somente no sistema Andoid.

AondeConvem O aplicativo reúne os folhetos de todos os supermercados localizados na região onde o consumidor se encontra.

Disponível nos sistemas Android e iOS.

Listonic O que chama atenção neste aplicativo é que ele permite criar a lista de compras com entrada de voz. Também tem funções de compartilhamento, registro de preço e organiza, ainda, os itens da lista por corredor. E tem mais: ele sugere produtos que você compra sempre. Disponível nos sistemas Android e iOS.

Pinngo Com a ferramenta, o consumidor consegue uma amostra das melhores ofertas de produtos encontrados nos supermercados da região onde mora. Disponível nos sistemas Android e iOS.

Zaply A comparação de preços é feita nos supermecados online. A startup começou a operar em Salvador no mês de abril. Disponível nos sistemas Android e iOS.





DICA DA SEMANA: 'GOLPE' DO DESCONTO

Compre 1 e leve 2 A estratégia é simples: faça sempre as contas do valor total e divida pela quantidade unitária para saber se o preço está realmente menor do que o valor unitário. É importante avaliar também se realmente você vai consumir essa quantidade de produto, mesmo que o último seja de ‘graça’.

De supermercado em supermercado Compare o preço da oferta, analise se o produto está mesmo em promoção e monte um mapa: tal dia os hortifrutis estão mais baratos em um, no outro é o dia da carne e assim por diante.