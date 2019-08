Folianópolis lança almoço oficial com agito do Parangolé

Tony Salles, do Parangolé (foto/divulgação)

Um dos principais grupos do Carnaval de Salvador, o Parangolé, comandado pelo cantor Tony Salles, foi convocado para agitar o público no almoço oficial do Folianópolis, que ocorre em 15 de novembro, sexta-feira, segundo dia da micareta que atrai turistas de todo país para a capital catarinense. Realizado no complexo Music Park, em Jurerê, o almoço oficial do Folianópolis é uma ótima oportunidade para socializar e fazer novos amigos, além de recarregar as energias para curtir as próximas noites de muito axé. Este ano, o evento conta novamente com serviço Open Food, entre 12h e 15h, além de Open Bar com cerveja, refrigerantes e água. Os micareteiros recebem, ainda, um abadá exclusivo para a ocasião.

Del Feliz: Seu nome é forró

Conhecido como embaixador da cultura nordestina no mundo, por já ter levado o forró para dezenas de países, em eventos importantes, além de promover o espaço para outros forrozeiros nesses eventos, o cantor Del Feliz está comemorando um momento muito especial na carreira. Padrinho da campanha pelo tombamento do forró como Patrimônio Cultural do Brasil, Del tem se apresentado em diversos estados brasileiros e está se preparando para palestrar e cantar em João Pessoa, no Fórum que acontecerá dias 23 e 24. Antes, será uma das atrações do Maior São João do Cerrado, em Brasília, no próximo dia 10.



TUM-TUM-TUM*

1 O Olodum anuncia para o dia 11 de agosto uma homenagem aos pais da pátria João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga com a Revolta dos Búzios 221 Anos dos Caminhos da Igualdade. O evento acontece na Praça Teresa Batista, 14h.

2 A RA Produção e Assessoria será lançada oficialmente no próximo dia 20 de agosto, às 20h, no Fronteira Beer Music Friends, no Rio Vermelho, em evento para convidados. A empresa, criada pelos irmãos e sócios Ramon e Augusto Santana, tem como missão gerir a carreira de artistas da cena musical baiana.

3 O furacão loiro, Márcia Freire anuncia que seu Réveillon será mais uma vez em Recife : “Cidade que eu tanto amo”. A ex-vocalista do Cheiro de Amor será atração do Reveião Gola Rolê 2019/2020.