Fonte Nova terá custo final de R$ 3 bilhões e entra no rol dos estádios mais caros do mundo 

Fonte ou Mina?

Construída para a Copa do Mundo de 2014, a Arena Fonte Nova deverá atingir a marca de um dos estádios mais caros do mundo. Isso porque o estádio terá preço final de quase R$ 3 bilhões. O governo estadual já repassou cerca de R$ 1 bilhão como parte do acordo da Parceria Público-Privada ao consórcio responsável pela reconstrução do estádio para a Copa do Mundo de 2014. Pelo contrato, o pagamento somente será encerrado em 2028, e o governo divulgou que o plano de amortização estabelece um desembolso de quase R$ 257 milhões por ano. Conta astronômica.

No centro do alvo

A CPI da Covid no Rio Grande do Norte deve atingir em cheio o Governo da Bahia. O relatório deve ser lido em 2 de dezembro, mas como é feito por um deputado do PT, a expectativa é que seja bem ameno para a cúpula do Consórcio do Nordeste. Contudo, integrantes da bancada oposicionista na CPI articulam um relatório anexo, que deve responsabilizar integrantes do consórcio e do governo baiano, entre eles o ex-secretário Bruno Dauster, considerado um dos cabeças do "maior esquema de corrupção da pandemia", como definem integrantes da CPI. Além de Dauster, o governador Rui Costa (PT), presidente do consórcio, é alvo das investigações e será convocado para depor nas próximas semanas.

Vendo o Sol nascer quadrado

O relatório anexo deve, inclusive, ter pedidos de prisão contra alguns dos investigados pelo caso. Integrantes da CPI garantem que há provas robustas de prática de corrupção, por meio do pagamento de propina, nas documentações obtidas pela comissão, seja das investigações sigilosas ou das delações. As investigações apontam que metade dos quase R$ 49 milhões pagos de forma antecipada pelos estados nordestinos seria destinada para propina. Quem acompanha o caso de perto diz que o relatório será bombástico.

Pingos nos is

Fontes ouvidas pela Coluna Alô Alô Política acreditam que, por trás das declarações do governador Rui Costa sobre o Carnaval, está a tentativa de enfraquecer o Carnaval e fortalecer o São João. O governador tem adotado um tom mais pessimista em relação à folia, o que tem gerado críticas tanto no meio empresarial quanto no político.

O estopim

O caso ganhou destaque nesta semana após Rui publicar no Twitter que ainda não é possível afirmar que haverá Carnaval na Bahia em 2022. “Precisamos de cautela e paciência. Sei que estamos cansados, mas não anunciarei medidas que possam fazer a Bahia entrar em um novo surto de coronavírus”, escreveu.

Quem fala o que quer...

Pegou mal para o governador Rui Costa a declaração de que os deputados que votaram a favor da PEC dos Precatórios eram "traíras". As maiores críticas vieram da própria base do governador, que classificou a afirmação como desastrosa e que causou um "constrangimento desnecessário". Avaliam que Rui agiu como um "clássico radical petista" ao atacar os próprios aliados. Dizem ainda que a votação impôs uma "derrota vexatória" ao governador, que entrou em campo e atuou fortemente para que os parlamentares de seu grupo votassem contra o texto. Contudo, a maioria votou a favor, com exceção de PT e PCdoB. O resultado, avaliam eles, mostra o enfraquecimento cada vez mais explícito da liderança de Rui.

O preço

Alguns dos parlamentares confidenciaram um certo temor, caso votassem contra, por serem taxados como "inimigos do povo", uma vez que o governo federal tem adotado o discurso de que a PEC é fundamental para custear programas sociais. "Não vale a pena pagar essa conta em nome de Rui", confidenciou um deles.

Vingança

Enquanto isso, bolsonaristas preparam um arsenal contra deputados do PT que votaram contra a PEC. A ideia é disparar conteúdos contra os petistas, que serão taxados como "inimigos do povo" por votarem contra a proposta que, segundo eles, vai ajudar a bancar programas sociais. É a mesma estratégia que, aliás, o PT baiano sempre usou, inclusive contra parlamentares de sua própria base na Bahia. Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro.

Dois pesos e duas medidas

Um detalhe curioso é que o deputado Paulo Magalhães (PSD) foi coagido a votar contra a proposta e seguiu a ordem. Também pudera: fizeram questão de lembrar que o parlamentar é suplente e, caso votasse sim, sua cadeira na Câmara dos Deputados poderia ser revista. Agora, o deputado Otto Alencar Filho (PSD), que é filho do senador Otto Alencar (PSD), votou a favor da PEC. Vai entender!

Fumaça

O pedido de criação da 'CPI da Coelba' na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) uniu deputados de situação e oposição, que reúnem uma série de críticas contra a concessionária, principalmente no interior do estado. Contudo, parlamentares de ambas as bancadas admitem que dificilmente vai resultar em algo mais efetivo contra a Coelba. Contudo, dizem que deve fazer um "barulhinho".

Na cola

Rui Costa retornou de sua viagem aos continentes europeu e asiático e voltou a fazer "marcação cerrada" no ex-prefeito de Salvador ACM Neto, que havia marcado agenda em Jaguarari com lideranças locais. O que fez Rui? Na última terça, soltou comunicado à imprensa avisando que iria ao município para fazer entregas.

Vale lembrar

Na edição de 17 de setembro, a coluna já havia mostrado que Rui anda no "cangote" de Neto ao marcar agendas em locais visitados no interior do estado pelo ex-prefeito da capital. Ao que parece, a marcação vai continuar.



A coluna Alô Alô Política é publicada às sextas, sempre ao meio dia, nos portais CORREIO e Alô Alô Bahia. Também pode ser conferida através do endereço www.aloalopolitica.com e do Instagram @aloalopolitica