Fonte secou: em má fase, Bahia vive jejum de gols na temporada

Quando a temporada começou, o ataque do Bahia não demorou muito para chamar atenção. Na extensão do que foi o Brasileirão 2020, o trio formado por Gilberto, Rossi e Rodriguinho encaixou sob o comando de Dado Cavalcanti e encontrou o caminho das redes. Entre Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão, o time já anotou 64 gols. Uma média de 1,7 por jogo.

Mas nos últimos confrontos, a fonte secou. A derrota por 2x0 para o Atlético-MG, quarta-feira, pela Copa do Brasil, foi a quarta partida consecutiva em que a equipe não balançou a rede.

A última vez que o Bahia amargou um jejum tão longo de gols havia sido em 2019. Pelo Campeonato Brasileiro, foi derrotado por 1x0 por Santos e Grêmio e empatou por 0x0 com Cruzeiro e Chapecoense.

Por falar em marcas, o Esquadrão alcançou outra negativa e que fazia tempo que não acontecia, 53 anos para ser preciso. De acordo com levantamento da página EC Bahia Números, desde 1968 o Bahia não combinava o jejum de gols com quatro derrotas.

“Entendo que a dificuldade de fazer gols, numericamente, traz uma preocupação para todos. Inclusive para mim. Mas visualizo também que temos tudo para fazer um jogo melhor no domingo, mais produtivo e buscar o triunfo para interromper essa sequência ruim”, analisou o técnico Dado Cavalcanti.

Hiato

A fase ruim do ataque do Bahia coincide com o momento vivido pelo seu principal jogador. Artilheiro do time com 18 gols e um dos goleadores do Brasileirão, com sete, Gilberto não sabe o que é balançar as redes há cinco jogos.

O último gol do centroavante foi na vitória por 2x0 sobre a Chapecoense, na Arena Condá. Depois disso, Giba passou em branco contra Juventude, São Paulo, Flamengo e nos dois confrontos com o Atlético-MG. O período sem gols já é o maior de Gilberto na atual temporada.

Situação delicada, mas que vai ter que ser superada de forma rápida se o tricolor quiser voltar aos trilhos. Na próxima quarta-feira (4), o Esquadrão vai precisar vencer o Atlético-MG por pelo menos dois gols de diferença para forçar os pênaltis na Copa do Brasil.

Antes, a equipe recebe o Sport, domingo (1º), pelo Brasileirão. Na Série A já são três jogos sem vencer. O time estacionou nos 17 pontos e sabe que precisa voltar a pontuar para não ficar para trás e se aproximar da zona de rebaixamento.