Fora da Copa do Nordeste e do Baianão, Bahia tem folga forçada no calendário

Eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, o Bahia agora vai ter bastante tempo para arrumar a casa e projetar o restante da temporada. As eliminações abriram um hiato de pelo menos 20 dias sem jogos no calendário da equipe.

O próximo compromisso oficial do Esquadrão será apenas na estreia pela Série B. A CBF ainda vai confirmar a data, mas a tendência é de que o duelo contra Cruzeiro, pela primeira rodada da competição, aconteça no dia 9 de abril, na Fonte Nova.

Até lá, o Bahia vai realizar uma espécie de intertemporada na Cidade Tricolor. Nesta segunda-feira (21), o elenco ganhou folga. O time volta aos trabalhos a partir de terça-feira (22) e a semana tem treinos previstos em dois turnos.

Além dos ajustes táticos que o técnico Guto Ferreira deve fazer na equipe, o tempo também vai ser utilizado para reforçar o elenco. Novo diretor de futebol, Eduardo Freeland planeja que o Bahia vai contratar entre seis e oito jogadores para a disputa da Série B.

Até o momento, a única contratação anunciada pelo tricolor foi o atacante Vitor Jacaré, de 22 anos, que chegou ao clube em definitivo após rescindir o contrato com o Ceará. O jogador ainda não estreou pelo Esquadrão.

O grupo também deve ter pelo menos uma saída. O volante Willian Maranhão está em negociação avançada e vai trocar o tricolor pelo Santos. Com isso, o Bahia deve ir ao mercado para encontrar uma peça de reposição.

Além da Série B do Brasileirão, o Bahia ainda tem pela frente a disputa da Copa do Brasil. O tricolor entra na competição apenas na terceira fase e o adversário vai ser conhecido através de sorteio na próxima segunda-feira (28). As partidas pela Copa do Brasil estão previstas para acontecer nos dias 20 de abril e 11 de maio.