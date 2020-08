Fora de casa, Vitória arranca empate com o CRB nos acréscimos

O Vitória mostrou raça neste sábado (22) e conseguiu arrancar um empate com o CRB nos acréscimos, fora de casa, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Após aparecer atrás no marcador em 2x0 até os 45 do segundo tempo, o Leão viu Vico e Marcelinho marcarem e igualarem a partida, que terminou em 2x2. O rubro-negro segue invicto na Série B.

Com o resultado, o Vitória chegou ao seu sétimo ponto e quarto empate seguido. Está na nona colocação na tabela. Já o CRB aparece em quinto.

O Leão chegou à partida com esquema tático diferente, com dois laterais pela esquerda - Thiago Carleto e Rafael Carioca, sendo o último mais avançado. Mas a mudança não deu muito certo e o time passou o primeiro tempo sem criatividade. O CRB também não inventou muito, só que, no fim do primeiro tempo, o atacante Léo Gamalho apareceu para deixar o dele.

No segundo tempo, o Vitória sofreu com um pênalti mal marcado. A falta foi cometida por Vico em cima de Erik, mas fora da área. O árbitro disse que foi dentro e assinalou a penalidade. Vale lembrar que a Série B não tem o auxílio do VAR. Léo Gamalho bateu bem e fez os 2x0. Artilheiro da equipe alagoana, ele chegou ao seu sexto gol em cinco duelos da Série B, marcando em todas as partidas do clube até agora.

Aos 45, Vico conseguiu diminuir, marcando o 2x1. E, aos 48, Marcelinho recebeu cruzamento, matou no peito e deixou tudo igual.

Primeiro tempo

Os primeiros minutos do jogo não tiveram grandes emoções. Os times até se mostravam organizados, mas faltava criação - e, com isso, não conseguiam passar da intermediária. A primeira finalização ao gol só aconteceu aos 18, com o CRB. Em um contra-ataque rápido, Magno Cruz achou Diego Torres, que soltou uma bomba de fora da área. Ronaldo defendeu.

O Vitória podia ter aproveitado uma bobeada do goleiro Victor Souza para abrir o placar aos 29, quando ele saiu tentando trocar passe e bola foi no pé de Fernando Neto. Só que o volante do Leão não conseguiu dominar. Aos 33, mais uma oportunidade para o CRB em um contra-ataque: Magno encontrou Reginaldo, que mandou na área - porém, de novo, Ronaldo impediu o gol.

Depois disso, o Vitória até conseguiu crescer na partida. Teve uma chance com Rafael Carioca, aos 37, quando ele arriscou de longe, só que Victor Souza defendeu fácil. No minuto seguinte, Mateusinho cruzou e o goleiro do CRB rebateu no meio da área. Fernando Neto pegou a sobra e o gol não saiu.

O CRB percebeu o Leão tomando gosto pelo jogo e passou a botar pressão. Aos 46, o placar finalmente foi aberto: Diego Torres cruzou na medida e Léo Gamalho completou, de pé direito, para o fundo do gol.

Segundo tempo

De olho no empate, o Vitória voltou do intervalo controlando melhor a bola, mas seguia com dificuldade de criação. Teve bom momento com um cruzamento de Carleto, para dentro da área, aos 6 minutos. Léo Ceará não alcançou. Aos 10, Rafael Carioca tentou, de muito longe, para fora.

Seguindo com suas tentativas, o Leão viu Carleto cobrar falta aos 12 e Léo Ceará cabecear, porém a defesa do CRB afastou. Aos 19, foi a vez de Léo Ceará tentar deixar o gol dele de falta e mandou pela linha de fundo.

Dez minutos depois, Erik foi lançado pela direita e acabou derrubado por Vico, fora da área. O árbitro, porém, disse que a infração foi dentro e marcou pênalti para o CRB. Léo Gamalho bateu no ângulo, sem chances de defesa para Ronaldo.

Quando tudo parecia perdido, o Leão mostrou as garras. Aos 45, Vico se redimiu: Bocão cruzou e o camisa 11 pegou sobra dentro da área e empurrou para o gol. Apesar da reclamação por impedimento, o juiz validou o lance e confirmou o tento vermelho e preto.

O empate chegou, finalmente, aos 48 minutos do segundo tempo: Marcelinho recebeu lançamento de Guilherme Rend na grande área, matou no peito com estilo e botou no fundo do gol, para a alegria rubro-negra.

Pela próxima rodada, o Vitória do técnico Bruno Pivetti recebe o Paraná no Barradão, sábado (29), às 16h30. Antes, o Leão tem compromisso pela terceira fase da Copa do Brasil, na quarta-feira (26), contra o Ceará, às 21h30, também em casa - o primeiro jogo terminou em 1x0 para o Vovô. No mesmo dia, o CRB recebe o Cruzeiro, às 16h, no Rei Pelé, pelo mesmo torneio. E então, no domingo (30), às 19h, faz o clássico contra o CSA, no Rei Pelé, pela Série B.

FICHA TÉCNICA

CRB 2x2 Vitória - 5ª rodada da Série B

CRB: Victor Souza; Reginaldo, Gum, Xandão (Ricardo) e Hugo; Thiaguinho, Washington e Diego Torres (Carlos Jatobá); Magno Cruz (Erik), Luidy (Bill) e Léo Gamalho (João Carlos). Técnico: Marcelo Cabo

Vitória: Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, Maurício Ramos (Gabriel Furtado) e Thiago Carleto (Eron); Fernando Neto (Marcelinho), Guilherme Rend, Rodrigo Andrade e Rafael Carioca; Mateusinho (Vico) e Léo Ceará (Júnior Viçosa). Técnico: Bruno Pivetti.

Gols: Léo Gamalho, aos 46 minutos do 1º tempo e 31 do 2º tempo; Vico, aos 45, e Marcelinho, aos 48 minutos do 2º tempo.

Estádio: Rei Pelé, em Maceió.

Cartão amarelo: Diego Torres e Gum (CRB); Jonathan Bocão (Vitória)

Arbitragem: Adriano Barros Carneiro, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa (trio do Ceará)