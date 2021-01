Fora dos planos, volante Elias rescinde contrato e deixa o Bahia

Afastado do elenco do Bahia desde a saída de Mano Menezes, o volante Elias não possui mais vínculo com o tricolor. Clube e jogador chegaram a acordo e rescindiram o contrato que se encerraria no final de fevereiro.

A rescisão foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nesta segunda-feira (11).

Elias chegou ao Bahia em setembro, a pedido do técnico Mano Menezes, com quem já havia trabalhado no Corinthians, Flamengo e Seleção Brasileira. Homem de confiança do treinador, o jogador virou titular da equipe, mas passou a ser criticado por conta do baixo desempenho em campo.

Ao todo, Elias disputou 16 partidas com a camisa tricolor e não marcou gols. A última vez que ele esteve em campo foi na derrota para o Defensa y Justicia, por 3x2, na Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Após a saída de Mano Menezes e chegada de Dado Cavalcanti, Elias passou a não fazer parte dos planos do clube e desde então estava afastado do elenco.