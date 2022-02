Fora dos planos, volante Luizão rescinde contrato e deixa o Bahia

Fora dos planos do Bahia, o volante Luizão não é mais jogador do tricolor. Nesta terça-feira (8), o Esquadrão anunciou que entrou em acordo com o jogador e rescindiu o contrato de forma amigável. O vínculo iria até o fim de 2022.

Luizão estava no Bahia desde agosto do ano passado, quando chegou por empréstimo do Vorskla Poltava, da Ucrânia. Ele não conseguiu se firmar no elenco durante a campanha que terminou com o rebaixamento à Série B do Brasileirão.

Sem espaço, o volante se reapresentou junto com o elenco de transição para a temporada 2022. Ele fez parte da equipe que disputou os dois primeiros jogos do Bahia no Campeonato Baiano. Após o fim do sub-23, o jogador não foi mais relacionado para as partidas.

Ao todo, Luizão fez apenas sete jogos com a camisa tricolor. Foram seis partidas no Brasileirão do ano passado e uma na atual edição do Campeonato Baiano.