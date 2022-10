Foragido da Justiça do Amapá é preso na Chapada Diamantina

Um homem de 51 anos que possuía mandado de prisão em aberto por crime de furto praticado no estado do Amapá foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta terça-feira (11), na cidade de Seabra, na Chapada Diamantina

A equipe fiscalizava no Km 408 da BR 324 quando abordou uma caminhonete que transitava com a placa ilegível. Em consulta ao banco de dados e sistemas policiais utilizados pela PRF, foi constatado que o motorista possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto decorrente de processo por crime de furto. O documento foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao motorista, sendo este encaminhado à autoridade competente da Delegacia de Polícia Civil de Seabra para as providências cabíveis.