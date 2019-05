Foragido da Justiça é preso em hospital após ter queda de taxa de açúcar no sangue

Procurado pela polícia por homicídios, tráfico de drogas e roubos, Fábio Falcão Ferreira, o Fabinho, foi preso na madrugada desta quarta-feira (29) no Hospital Municipal de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Fábio foi preso por equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Região Metropolitana de Salvador (RMS), após buscar atendimento por conta de uma hipoglicemia (queda na taxa de açúcar).

Fábio era o 7 de Espadas do Baralho do Crime da SSP-BA - mecanismo que divulga os procurados pela polícia baiana. "Equipes policiais de plantão na unidade identificaram que Fabinho possuía mandado de prisão em aberto por envolvimento com homicídios, tráfico de drogas e roubos, na região do Subúrbio Ferroviário, mais precisamente no bairro de Periperi", afirmou a SSP-BA, em nota.



Fabinho permanece na unidade hospitalar, custodiado, recebendo os cuidados médicos. Após alta, ele será encaminhado para o sistema prisional.