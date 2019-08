Foragido por assaltos é preso após reconhecimento facial em Salvador

Um foragido da Justiça foi preso no final da tarde da terça-feira (20) em Salvador depois de ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP). José Nilson Santos, 22 anos, foi identificado pelas câmeras e detido pela polícia.

Envolvido em assaltos, José Nilson tinha mandado de prisão em aberto pela 8ª Vara Crime de Salvador. Depois que o sistema identificou um rosto que está na sua base da dados, policiais militares foram acionados pela Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) da SSP e efetuaram a prisão. O local não foi divulgado. José já foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Também hoje, mas pela manhã, Ataadson Cardoso de Almeida, 30, condenado por tráfico de drogas na cidade de Tucano também foi reconhecido e preso.

Com as duas prisões, já são 51 na Bahia com ajuda do sistema. "Chegamos a este número emblemático não somente por conta da ferramenta, mas, principalmente pelo empenho das nossas equipes. Vamos avançar com esse sistema, buscando sempre combater a violência e o cumprimento das leis", falou, mais cedo, o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.