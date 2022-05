Foragido por matar motoboy é preso na Bahia; vítima teria assediado prima do autor

O suspeito de matar o motoboy José de Jesus Cardoso foi preso nesta segunda-feira (30), em Serrinha, no nordeste da Bahia. O crime ocorreu em dezembro de 2018.

Investigadores da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Serrinha cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o suspeito de 23 anos, no bairro Colinas das Mangueiras.

De acordo com testemunhas, a vítima teria assediado a prima do autor, o que motivou o crime.



O corpo de José foi encontrado no interior da sua residência, no mesmo bairro Colinas das Mangueiras, com várias perfurações provocadas por faca. O primo do acusado, que também tem envolvimento no homicídio, foi apreendido quatro dias após o crime.