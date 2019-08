Foragido por tráfico é preso após reconhecimento facial no metrô

O sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública flagrou, na noite de sexta-feira (16), um foragido da Justiça por envolvimento com tráfico de drogas. Equipes da PM, em Salvador, foram encaminhadas até o local após alerta.

Lucas Santos dos Santos, 24 anos, acabou detido e conduzido até a Central de Flagrantes, onde foi realizada a identificação humana. Depois da constatação os policiais civis cumpriram o mandado expedido pela Vara de Tóxicos de Salvador.

Com este caso o Reconhecimento Facial da SSP alcança a marca de 49 pessoas identificadas e presas, na Bahia.

Outros casos

No início deste mês, um acusado de homicídio havia sido preso depois de ser reconhecido pelo mesmo sistema. Makennas Almeida Correia, 33 anos foi detido após o sistema apontar 98% de semelhança. O criminoso passou por uma estação de metrô e acabou capturado por policiais militares.

Em julho, Eliene Santos Correia, 39 anos foi presa na depois de ser flagrada pelo sistema de reconhecimento facial. Eliene foi capturada na Estação Rodoviária, após alerta do sistema. Quando o sistema apontou 98% de semelhança com a foto da criminosa, no banco de dados policial, uma equipe da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pernambués) foi acionada. Também segundo a secretaria, a mulher atuava no tráfico da Boca do Rio.