Força-tarefa da prefeitura de Salvador realiza 1,5 mil vistorias durante o fim de semana

A força-tarefa da Prefeitura de Salvador, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e com o apoio da Polícia Militar, realizou 1.505 vistorias em estabelecimentos comerciais no último fim de semana (dias 14, 15 e 16). A intenção foi fiscalizar e orientar os donos dos estabelecimentos em relação às novas regras de enfrentamento à covid-19.

Os agentes percorreram bares, restaurantes, casas de eventos e de shows, estádios de futebol, lanchonetes e padarias distribuídos por 64 bairros da cidade. Não foram encontradas irregularidades durante a ação.

A medida é fruto do decreto estadual publicado na última terça-feira (11), que intensifica medidas restritivas para conter a proliferação da Covid-19 ocorrida com o advento da variante ômicron. As fiscalizações também seguem decreto municipal publicado na última quarta-feira, que reduz a limitação de público (de cinco para três mil) em eventos sociais, infantis, culturais e esportivos.

De caráter educativo, a força-tarefa da Prefeitura mobiliza 120 agentes públicos para a operação, entre fiscais da Sedur e policiais militares, atuando diariamente em dois turnos. Há reforço das vistorias de quinta-feira a domingo, período de maior circulação de pessoas em bares e restaurantes.

Operação Sílere

No último final de semana, a Sedur também realizou vistorias em 136 bairros, como parte da Operação Sílere – integrada à Polícia Militar e de combate à poluição sonora na cidade. O órgão recebeu 559 denúncias no período com maior registro para os bairros da Pituba, Itapuã, Federação e Ribeira.

Ao todo, foram apreendidos 56 equipamentos de som em Itapuã, Paripe, Periperi, Rio Sena, Nova Brasília de Itapuã, Massaranduba, Nova Brasília, Ribeira, Campinas de Pirajá, Fazenda Grande, Garcia, Pituaçu, Pau da Lima, Castelo Branco e Jaguaribe.