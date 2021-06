Ford Maverick: conheça a nova rival da Fiat Toro

A picape chegará ao mercado brasileiro em 2022 com duas opções de motor

A Ford continua focada em sua estratégia de ampliação do portfólio de utilitários e apresentou nesta semana a picape Maverick. A produção será no México, de onde a empresa já trouxe o Fusion e atualmente importa o Bronco Sport.

E é desse SUV a base da picape, que irá concorrer no mercado brasileiro com Fiat Toro e a futura Tarok, da Volkswagen. Nos Estados Unidos, onde chegará às lojas este ano, irá disputar também com a recém-lançada Hyundai Santa Cruz e Honda Ridgleine.

A nova Ford Maverick será vendida em três versões: XL, XLT e Lariat. Em qualquer uma delas, o consumidor poderá escolher entre dois tipos de propulsão: 2 litros turbo (240 cv) ou 2.5 litros aspirado associado a um motor elétrico (combinados entregam 193 cv).

O interior segue linhas semelhantes às do Bronco Sport A caçamba da picape tem capacidade para 942 litros O utilitário tem porta-objetos sob o assento

O interior segue linhas semelhantes às do Bronco Sport A caçamba da picape tem capacidade para 942 litros O utilitário tem porta-objetos sob o assento

Líder em vendas de picapes nos EUA, o fabricante quer pegar clientes de outros produtos, como disse Todd Eckert, gerente de marketing para picapes da Ford: “é uma picape com grande apelo visual, com quatro portas e espaço para cinco adultos. Um motor híbrido de série e um rendimento na cidade que supera o Honda Civic”.

O estilo da Maverick passa a impressão de que é uma picape muito larga. Mas os números mostram a realidade: são 5,07 metros de comprimento, 1,84 m de largura, 1,74 m de altura e 3,07 m de entre-eixos.

Como comparação, a Toro tem 4,94 m de comprimento (13 centímetros a menos), 1,84 m de largura, 1,74 m de altura e 2,99 m de entre-eixos (8 cm a menos).

Nos EUA, onde já pode ser reservada, a nova picape custa entre US$ 19.995 (XL híbrida) e US$ 26.575 (Lariat turbo), o equivalente a R$ 115 mil e R$ 154 mil.

LINHAS OUSADAS

A quinta geração do Kia Sportage surgiu nesta semana sob as formas de um design bastante ousado, seguindo o estilo adotado recentemente no elétrico EV6.

Detalhes sobre a mecânica ainda não foram revelados, mas são esperadas opções turbo a gasolina e a diesel, além de uma propulsão híbrida. O novo Sportage deverá estrear no primeiro trimestre do ano que vem no mercado brasileiro.

O Sportage segue as linhas adotadas recentemente no elétrico EV6

ATUALIZAÇÃO NECESSÁRIA

Lançado em 2016, o F-Pace ganhou sua primeira atualização. O primeiro SUV da Jaguar manteve seu estilo externo, com pequenos ajustes.

Mas por dentro as mudanças foram maiores: o painel foi totalmente redesenhado e segue a tendência atual com estilo mais horizontal e saídas de ar na parte superior.

O SUV britânico foi atualizado, mas manteve sua personalidade

O volante também foi reestilizado e o seletor giratório do câmbio foi substituído por uma alavanca do tipo joystick. No mercado brasileiro, o F-Pace será vendido nas versões S P340 (R$ 463.750), R Dynamic S (R$ 474.850) e R-Dynamic SE P340 (R$ 510.550).

Todos serão equipados com o novo motor seis cilindros de 3 litros dotado de sistema híbrido leve, que rende 340 cv de potência. É sempre equipado com câmbio automático de oito marchas e tração integral.

No interior, as mudanças no F-Pace foram mais intensas

Há ainda a versão esportiva SVR (R$ 725.950), equipada com um V8 5.0 supercharged de 550 cv de potência e 71,38 kgfm de torque, que o leva de 0 a 100 km/h em apenas 4 segundos. O SUV britânico é rival de alemães como o BMW X3 e o Porsche Cayenne.

FACILIDADE NO TRANSPORTE

As vendas de veículos de forma online cresceram, inclusive entre os seminovos. Mas comprar um automóvel a distância exige alguns cuidados e a Evo!, startup voltada para transporte de veículos, tem uma boa solução, o Car Delivery.

A empresa oferece um serviço que promete um valor de frete mais em conta, e permite o rastreamento do bem até o destino final.

É possível ainda incluir o serviço de laudo cautelar, que garante ao comprador uma apuração ainda mais criteriosa do veículo. Cotações podem ser feitas em transportedeveiculos.com.br.

PRODUÇÃO

A Iveco alcançou o marco de 220 mil unidades produzidas, desde 2000, no complexo industrial de Sete Lagoas, em Minas Gerais.

A empresa registrou crescimento de 66% no primeiro quadrimestre deste ano e planeja o crescimento da rede de concessionários no país.

INÍCIO DE PRODUÇÃO

A Renault iniciou a produção do Captur com desenho levemente atualizado e equipado com motor 1.3 turbo em São José dos Pinhais, no Paraná. Chegará em julho às concessionárias.