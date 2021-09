Ford volta a atuar com veículos comerciais no país

A van Transit será o primeiro veículo da nova divisão da Ford no mercado brasileiro

Depois de reconfigurar sua estratégia no mercado brasileiro e focar em picapes e SUVs, a Ford começou a operar uma nova divisão de veículos comerciais.

“Com essa nova organização 100% dedicada ao segmento, vamos trabalhar com um só objetivo, que é garantir o menor custo de posse e o maior retorno para os nossos clientes”, diz Guillermo Lastra, diretor de Veículos Comerciais da Ford América do Sul.

No Brasil, o primeiro veículo, e por enquanto o único, será a van Transit. O utilitário, que tem mais de 60 anos já foi vendido no Brasil entre 2009 e 2014, quando era importado da Turquia. Nesta nova fase a Transit será produzida no Uruguai, em uma parceria com a Nordex.

De acordo com a Ford, para o lançamento na região, a Transit passou por um extenso programa feito pela engenharia brasileira no Centro de Desenvolvimento do Produto da Ford aqui na Bahia e no Campo de Provas de Tatuí, no interior paulista, em parceria com os centros de engenharia da marca na Inglaterra e na Alemanha.

Na concorrência estão produtos consolidados, como Iveco Daily, Mercedes-Benz Sprinter e Renault Master.

AMPLIANDO A ATUAÇÃO

Atualmente a Citroën atua no país com apenas um automóvel, o C4 Cactus. O C3 saiu de linha no começo do ano e apenas nesta semana o fabricante francês anunciou que o veículo retornará ao mercado.

Mas se antes era um hatch, o C3 que será produzido ano que vem em Porto Real (RJ) e na Índia, agora é um SUV subcompacto. Montado sobre uma plataforma modular deverá ser equipado com o novo motor 1.0 turboflex da Stellantis, que vai estrear no Fiat Pulse.

O PRIMEIRO ÔNIBUS ELÉTRICO

A Mercedes-Benz apresentou no Brasil o eO500U, seu primeiro chassi de ônibus elétrico. O veículo, com foco no transporte urbano, foi 100% desenvolvido pela equipe de engenharia brasileira com foco na realidade da mobilidade e do transporte de passageiros.

Com autonomia para rodar até 250 quilômetros, o ônibus tem piso baixo e poderá receber carrocerias de até 13,2 metros de comprimento. O fabricante alemão investiu R$ 100 milhões no projeto e sua chegada ao mercado está prevista para o próximo ano.

SÉRIE ESPECIAL DO KICKS

O Nissan kicks ganhou uma primeira edição limitada desde que foi atualizado, em março. Serão mil unidades da configuração XPlay, que tem como base a versão intermediária Advance.

Oferecida apenas na cor branca perolizada com teto e retrovisores pintados em vermelho, essa opção tem aerofólio e rodas pretas. Além disso, haverá um presente para seus compradores: um NFT (Non Fungible Token) de uma peça de criptografia feita pelo artista digital brasileiro Fesq com base nos desenhos de esboços do design da novidade.

O teto e os retrovisores vermelhos e as rodas e o aerofólio pretos são os destaques da nova versão

Chega em outubro, com motor 1.6 aspirado e transmissão CVT. O preço sugerido é R$ 122.990. O próximo veículo da marca que terá uma versão especial será a picape Frontier.

NOVA OPÇÃO PARA O DEFENDER

Pouco mais de um ano depois da estreia da nova geração do Defender no país a Land Rover anuncia a chegada a chegada configuração 90. Até então o fabricante britânico oferecia apenas o 110, maior e com quatro portas.

Depois da configuração 110, a Land Rover começou a oferecer a versão 90 do Defender

Ambos possuem os mesmos equipamentos e são equipados com o motor P300 Ingenium 2.0 turbo a gasolina de 300 cv de potência. O propulsor de quatro cilindros oferece 40,8 kgfm de torque.

A tração é integral, com opção de reduzida e a transmissão tem oito velocidades. Disponível apenas na versão SE, tem preços partindo de R$ 539.950.

SEMANA DO CLIENTE HYUNDAI

A Hyundai está celebrando a semana do cliente oferecendo diversos descontos especiais no seu programa de relacionamento, o Hyundai Sempre.

Com mais de 500 mil associados, esse é o maior programa de relacionamento do segmento automotivo. Ele inclui descontos de 10% na Petz e de 20% a 60% nas lojas Ponto, Casas Bahia e Extra. Na Magalu, pode chegar a 70%. Os descontos referentes a cada dia estão sendo divulgados ao longo da semana nos canais sociais da Hyundai.

Além disso, a marca coreana está oferecendo mais três meses de Bluelink grátis para quem já comprou o carro e para os novos clientes - ampliando assim para nove meses a gratuitade do sistema.

NOVO CRETA CHEGA ÀS LOJAS

A Hyundai começou a comercializar neste sábado a linha 2022 do Creta. O SUV está disponível nas versões Comfort, Limited e Platinum, com motor 1 litro turbo de 120 cv, e Ultimate, equipada com 2 litros aspirado de 167 cv. Os preços variam entre R$ 107 mil e R$ 147 mil.

O novo Creta começou a desembarcar neste final de semana nas concessionárias