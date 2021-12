Formação mais completa

A partir de janeiro de 2022, uma nova realidade se inicia para os estudantes brasileiros com a implantação do “novo ensino médio”. O novo modelo da educação nacional, que dá ao estudante a oportunidade de cursar as últimas séries da educação básica seguindo itinerários em diferentes áreas de conhecimento.

Apesar do modelo entrar em vigor a partir do próximo ano, os alunos do SESI Bahia já vêm experimentando o novo ensino médio desde 2018, quando a instituição implantou o piloto do itinerário V, que contempla a formação técnico-profissional e tem recebido feedbacks positivos, como o da estudante Evelyn Borges, que está cursando o primeiro ano.

“Tem sido uma experiência maravilhosa pois, apesar da grande demanda de atividades, os professores estimulam os trabalhos em grupo e, também, tem a parte do ‘mundo do trabalho’, quando recebemos as orientações para carreira profissional”, explica. “Eu optei pelo itinerário da área de informática e tenho grandes expectativas de que em breve isso ajude a abrir portas no mercado de trabalho”, completa a estudante Evelyn Borges.

Com base nas mudanças estabelecidas pela Lei nº 13.415/2017 e em conformidade com o cronograma proposto pelo Ministério da Educação (MEC), na Portaria nº 521/2021, os alunos passam a ter acesso a um sistema de itinerários formativos por área de conhecimento: Linguagens, Humanas, Matemática, Natureza e Técnico- -Profissional, incluindo integração entre eles, em que o estudante pode cursar mais de uma área. Na modalidade Técnico-Profissional, o SESI, em parceria com o SENAI Bahia, oferece formações em mecatrônica, automação industrial, biotecnologia e informática para internet.

De acordo com a gerente de Educação e Cultura do SESI, Cléssia Lobo, a instituição foi pioneira na implantação desta nova modalidade, que alia as formações acadêmica e profissional. Segundo ela, a inclusão de um olhar que alia a formação acadêmica com a formação para o mundo do trabalho amplia os horizontes dos estudantes.

“Desde 2018, quando fomos convidados pelo SESI nacional a testar o projeto piloto, tivemos uma resposta positiva dos alunos, apesar das dúvidas que surgem em função da novidade”, aponta. “Muitos se preocuparam com a preparação para o Enem, mas deixamos bem claro, desde o início, que as duas coisas não são excludentes. Os indicadores mostram que o estudante está tão preparado para o ensino tradicional, com a vantagem de ter esse olhar voltado para a formação profissional”, afirma.

A nova proposta, inicialmente, demandou um certo tempo de adaptação para os alunos, porém Emerson Silva Santos, que também cursa o primeiro ano do ensino médio, logo percebeu as vantagens da metodologia. “A dinâmica tem sido ótima. No início, eu e a turma ficamos um pouco perdidos com os novos métodos de ensinar e avaliar, mas com o tempo nos acostumamos e deve ser quase unânime na sala uma boa visão do novo ensino médio”, comenta.

“Um aspecto novo do método é que as aulas são multidisciplinares e os professores de diferentes disciplinas acabam ensinando um assunto e, a partir dele, trabalhando várias áreas de conhecimento. E gostamos muito, pois termina sendo prático e isso também possibilita aos professores da área se juntarem e darem um aulão sobre um determinado assunto, com as matérias conversando entre si. Isso nossa turma gosta demais”, pontua o estudante Emerson Silva Santos.

Um dos pontos de destaque do sistema que entra em vigor no próximo ano é o conceito de aprendizagem significativa, que busca contextualizar adequadamente o conteúdo que está sendo passado ao aluno.

“A proposta da aprendizagem significativa é ir além da preparação do aluno para o vestibular. Nós procuramos construir o conhecimento associado à contextualização, aplicação e pensando no futuro, já de olho no ensino superior, para que esse conteúdo seja incorporado para o resto da vida daquele estudante”, explica o coordenador do Novo Ensino Médio da Rede SESI Bahia, Fernando Moutinho.

Segundo Raíssa Raquel de Oliveira Alves, aluna do primeiro ano, o protagonismo que os alunos passaram a ter na dinâmica da sala de aula é o aspecto que tem proporcionado uma maior evolução pessoal para ela e os colegas. “O que mais gostei é que o estudante deixa de ser ouvinte e passa a ser protagonista da própria história. Temos a possibilidade de colocar nossas ideias, argumentos de como será feito o trabalho”, diz. “Outro ponto é o cuidado emocional que os professores procuram desenvolver nos alunos e a saída desse modelo de provas tradicionais, substituindo pelos seminários: fazíamos apresentações interativas, vídeos, podcasts e, a partir daí, fomos descobrindo nossas funções, isso permitiu um autoconhecimento, por isso estou amando”, relata.

As matrículas para o ano letivo 2022 do SESI Bahia estão abertas. Para mais informações acesse: www.escolasesiba.com.br/matriculas/.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.