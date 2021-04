Forró de luto: cearense Dedim Gouveia morre vítima da covid-19

O cantor Dedim Gouveia, 61 anos, morreu nesta segunda-feira (19), devido a complicações da Covid-19.

O artista foi internado no Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, em Fortaleza, em 11 de abril e precisou ser levado a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na sexta-feira (16).

A informação foi confirmada ao O POVO pelo cantor Waldonys. Nas redes sociais, Taty Girl comentou a morte do artista com as hashtags #CovidCovarde e #ForródeLuto.

Natural de Redenção, norte do Ceará, o cantor tem uma longa caminhada pelo xote, gênero musical ligado ao forró.

Há dois anos Dedim lançou um DVD, que está disponível em sua página no YouTube. Assista.