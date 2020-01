Forte terremoto no mar do Caribe aciona alerta de tsunami em Cuba e na Jamaica

Foto: Reprodução

Um terremoto de magnitude 7,7 sacudiu nesta terça-feira (28) o Mar do Caribe entre Cuba e Jamaica, informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS), que ativou um alerta para um perigoso tsunami na região.

Segundo o informe do USGS, o terremoto foi registrado a 10 km de profundidade às 19H10 GMT (16h10 de Brasília), 125 km a noroeste de Lucea, na Jamaica.

O jornal Jamaica Observer, com sede em Kingston, disse que o sismo foi sentido em boa parte da ilha e durou vários segundos.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico no Havaí deu conta, com base em leituras preliminares, da "possibilidade de perigosas ondas de tsunami para a costa situada dentro dos 300 quilômetros do epicentro do terremoto".