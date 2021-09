Forte ventania atinge Rio de Janeiro; cidade entra em estágio de mobilização

A cidade do Rio de Janeiro passa por uma forte mudança no tempo. Fortes rajadas de ventos de até 77,8 km/h causaram grandes estragos na tarde desta terça-feira (21). Segundo o Climatempo, a capital enfrenta uma frente fria, potencializada pela presença de um ciclone na costa brasileira.

Com a situação preocupante, a Prefeitura do Rio alertou sobre a possibilidade de ocorrências de alto impacto no município, que entrou em estágio de mobilização, o segundo nível em uma escala de cinco.

A ventania derrubou mais de 30 árvores, que atingiram alguns carros, interrompeu a circulação de trens por cerca de duas horas e forçou um bloqueio no tráfego na Ponte Rio-Niterói, nos dois sentidos. Além de outros estragos registrados por toda a região metropolitana.

De acordo com a Marinha do Brasil, ainda há o alerta de ressaca, com ondas de até 3,5 metros de altura que podem atingir a orla do Rio até a noite de quinta-feira (23).

Fotos e vídeos circularam nas redes sociais e impressionaram os internautas.

No Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, parte da estrutura da escola estadual CAIC Theophilo de Souza Pinto foi derrubada pelo vento. A chuva e o vento também foram intensos no Cristo Redentor e castigaram as pessoas que visitavam a famosa atração turística.