Fortes chuvas levam prefeita de Conquista a acionar Comitê de Gerenciamento de Crise

Após as fortes chuvas que caíram em Vitória da Conquista na terça-feira (25), a prefeita Sheila Lemos decidiu convocar o Comitê de Gerenciamento de Crise para organizar vistorias aos locais mais atingidos e verificar as necessidades da população. “Ainda estamos nos recuperando das fortes chuvas de dezembro e acontece essa chuva, com previsão de o fenômeno se repetir amanhã (hoje), por isso, convoquei o comitê, e todas as secretarias do município ficarão em alerta para socorrer a população e agir rápido para evitar maiores prejuízos”, explicou a prefeita.

Apesar de ter chovido por um período curto, a Defesa Civil do município recebeu cinco chamados, relativos a enxurradas e rajadas de vento. No intervalo de cerca de uma hora foram registrados 47,6 milímetros de chuva na estação Uesb, ligada ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e em alguns momentos a velocidade dos ventos chegou a 37 km/h, o que provocou quedas de árvores, muros, placas de loja e até parte da estrutura de propaganda da fachada de um supermercado.

A equipe da Defesa Civil Municipal já esteve no local onde caiu a estrutura de propaganda do supermercado e em seguida se deslocou para outros pontos da cidade onde houve incidentes causados pela água e pela ventania. Na Rua São José, no bairro Cruzeiro, a Defesa Civil prestou auxílio a uma família em uma casa que foi inundada.

No bairro Boa Vista, uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente (Semma) fez a poda e recolheu parte de uma árvore que tombou, fechando a pista. Na Central Municipal de Equipamentos (Deserg), onde um muro também caiu, a equipe da Secretaria de Infraestrutura Urbana já trabalha para limpar a área. Em todos os pontos onde ocorreram incidentes e estragos nas vias, o Simtrans procedeu com bloqueio ou isolamento, para segurança de condutores e pedestres.

Estão suspensas ainda as vistorias de veículos realizadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) na Deserg. O telhado do galpão onde ocorrem as vitorias desabou, assim como um dos muros do local. A Semob informa que as vistorias serão retomadas após o local ser reorganizado. Não há registros de de problemas em parte da zona rural, nem houve pessoas feridas e nem registro de residências com danos.