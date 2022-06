Fórum de Inovação e Sustentabilidade para a Competitividade acontece nesta terça-feira (7)

O II Fórum de Inovação e Sustentabilidade para a Competitividade, em comemoração a Semana do Meio Ambiente, acontecerá na terça -feira (7), das 9h às 12h, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), com entrada gratuita. O evento conta com a palestra do Marco Antonio Fujihara, executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a WWI são os realizadores do evento. O superintendente do Ibama, Maurício Tavares, explica que o fórum reúne representantes dos setores público e privado, do setor acadêmico e da sociedade civil com o objetivo de integrar e promover os conceitos de desenvolvimento econômico sustentável na Bahia, na perspectiva da inovação e competitividade.

"Vamos debater os atuais desafios e compartilhar tanto as ações em curso quanto os projetos econômicos elaborados concernentes aos temas que impactam positivamente o meio ambiente, o social e a governança", declarou o superintendente.

Na ocasião, representantes da iniciativa privada terão seu momento para apresentar suas políticas voltados ao tema Environment, Social and Governance (ESG), que traduzido para o português significa "governança ambiental, social e corporativa", que estão sendo executadas nos seus respectivos ambientes de negócio e suas interações com poder público, setor acadêmico e sociedade civil organizada.

Segundo Maurício Tavares, o fórum também contará com apresentações de projeções delineadas no horizonte dos negócios que representam oportunidades concretas de criação de valores que possuem potencial relevante de impacto nos setores já citados acima.