Fórum de Inovação e Sustentabilidade para a Competitividade vai rodar o interior

O debate de estratégias para fomentar ações sustentáveis e inovadoras no agronegócio baiano ganhou mais duas edições itinerantes. Depois de Salvador, o Fórum de Inovação e Sustentabilidade para a Competitividade (Fisc) chega aos municípios de Vitória da Conquista e Barreiras, nos dias 9 e 22 de novembro, respectivamente.

“O evento em Salvador foi muito bom e o resultado bastante positivo. É importante dar esta repercussão e a nossa expectativa agora é interiorizar isso”, destaca o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), Humberto Miranda.

Entre os nomes confirmados para a edição de Vitória da Conquista, que acontece durante a Feira de Inovação Agropecuária da Bahia, o E-Agro, estão o diretor do WWI- Brasil, Eduardo Athayde, o superintendente do Ibama na Bahia, Rodrigo Alves, o diretor de Inovação do Sistema CNA/Senar, Matheus Ferreira, o produtor rural da Chapada de Diamantina, Fabiano Borré e a Vencedora do Premio Jovens Campeões da Terra da ONU, Anna Luísa Beserra. “Nós precisamos criar uma pauta positiva, do bem, do Brasil que dá certo e gera emprego”, acrescenta Miranda.

Em Barreiras, o Fisc está previsto para o dia 22 de novembro, como adianta o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Julio Busato. “É importante a participação de todos na mesa para que cada um possa ouvir e dar sua contribuição. É fundamental construir esse diálogo onde vamos tirar ações positivas”, afirma Busato.

A programação conta com a participação do chefe da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, do assessor técnico sênior de Meio Ambiente da CNA, Rodrigo Justus, do professor da Universidade Federal de Viçosa (UFV-MG), Everardo Mantovani, e do gestor técnico da Abrapa, Fernando Rati. “Vamos tratar de questões do solo, conservação dos rios e dos aquíferos. Isso só tem a engrandecer o setor”, destaca Busato.

O I Fórum de Inovação e Sustentabilidade para a Competitividade é uma realização do jornal CORREIO, Ibama e WWI, com o patrocínio da ABAPA, Fazenda Progresso e Suzano S.A, apoio da Fundação Baía Viva e apoio institucional da FIEB e FAEB/SENAR.





FISC NA BAHIA

Vitória da Conquista O Fórum de Sustententabilidade e Inovação para a Competitividade (Fisc) acontece no dia 9 de novembro, no Centro de Exposições da Cidade. Estão confirmadas as participações de Eduardo Athayde, Diretor do WWI (eAgro na “eco-nomia" digital); Rodrigo Alves, superintendente da Bahia do Ibama (Desafios e Oportunidades); Matheus Ferreira, diretor de Inovação do Sistema CNA/Senar (Senar Agroup: A plataforma de inovação do Sistema CNA/Senar); Fabiano Borré, produtor Rural (Chapada Diamantina - Equilibrando propósitos para um legado sustentável); Anna Luísa Beserra, Vencedora do Prêmio Jovens Campeões da Terra da ONU (Aqualuz: usando o sol para tratar à água).

Barreiras Em local a ser divulgado em breve, o Fisc está previsto para o dia 22 de novembro e vai debater a sustentabilidade nas questões do uso dos solo, inovação e tecnologia no campo, conservação dos rios e aquíferos, junto com produtores rurais da Região Oeste do estado. Na programação prévia já estão confirmadas as participações de Evaristo de Miranda, Chefe da Embrapa Territorial (O Papel da agricultura para sustentabilidade e preservação ambiental); Rodrigo Justus, assessor técnico sênior de Meio Ambiente da CNA (Direito Ambiental); Everardo Mantovani, professor titular da Universidade Federal de Viçosa (UFV– MG) (Projeto do estudo do Aquífero Urucuia e potencial de Irrigação no Oeste da BAhia); Fernando Rati, gestor técnico da Abrapa (ABR, Algodão Brasileiro Responsável).