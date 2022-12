Fórum de Pesca Artesanal apresenta tecnologias de conservação do meio ambiente

Profissionais da Ilha de Maré e região que tiram o sustento do mar e das belezas naturais do local participaram, nesta quinta-feira (15), do II Fórum de Pesca Artesanal do Projeto Corais de Maré, na Associação de Moradores, Pescadores e Marisqueiras da Ilha de Maré, Porto dos Cavalos e Martelo de Ponta Grossa. O projeto, que tem patrocínio da Braskem, desenvolve uma tecnologia inovadora que promove a restauração de recifes na Baía de Todos-os-Santos, por meio da utilização de plástico e outros materiais reciclados.

Com cerca de 50 participantes, o evento contou com representantes do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Podetur) e teve o objetivo, entre outros, de aproximar os pescadores das tecnologias de conservação do meio ambiente, com destaque para a restauração de corais, e debater com a comunidade tradicional o crescimento econômico e sustentável do turismo e cultura, em Ilha de Maré. Além disso, foi uma oportunidade para apresentar e compartilhar o andamento do Projeto Corais de Maré, realizado na região.

Desenvolvido pela empresa Carbono 14, em parceria com a Universidade Federal da Bahia (Ufba) e o Instituto de Pesca Artesanal de Ilha de Maré (IPA), o Projeto Corais de Maré proporciona conhecimento em prol de um impacto positivo no meio ambiente e no desenvolvimento local. "O Fórum é necessário para termos um trabalho inclusivo que fortaleça o interesse da comunidade nas atividades do projeto, despertando sua curiosidade e engajamento", pontuou José Roberto Caldas, conhecido como Zé Pescador, CEO da Carbono 14.

Segundo a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, a iniciativa reforça o potencial sustentável do plástico. "O plástico proporciona soluções para construção de um futuro sustentável, com capacidade para melhorar a vida das pessoas a partir da inovação e do uso consciente," destacou.

Corais de Maré

O projeto promove a restauração de recifes na Baía de Todos-os-Santos, utilizando o esqueleto do Coral-sol, espécie considerada invasora na região, na produção de sementeiras para cultivo do coral nativo, Millepora alcicornis. Essas sementeiras são instaladas em berçários no fundo do mar, na Ilha de Maré, sendo fixadas com plástico e outros materiais recicláveis, o que potencializa o crescimento do coral nativo. Com essa ação, a iniciativa busca recuperar parte dos recifes, que teve a quantidade de corais reduzida em cerca de 50% desde 2003, conforme levantamento de pesquisadores da Ufba.