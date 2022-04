Fórum em Salvador discute segurança e Justiça criminal

O Fórum sobre Segurança e Desenvolvimento Humano na América Latina e Caribe, sediado pelo Poder Judiciário da Bahia, acontece em Salvador na segunda e terça (11 e 12 de abril). Nomes de destaque da área no Brasil e no exterior vão se reunir no edifício-sede do PJBA para debater temas relevantes à Justiça criminal.

Entre os participantes, estão os Diretores do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento do Delinquente (ILANUD), Douglas Durán Chavarría e Eugenio Raúl Zaffaroni, além de ministros das Cortes Superiores, desembargadores, Magistrados e autoridades nacionais e internacionais.

Durante o evento, também serão apresentados projetos como o Novo Mundo - Novos Talentos, que promover políticas públicas com esporte em comunidades carentes.

Confira a programação: