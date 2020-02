Foto de mãe cortando cabelo de jardineiro que passou em universidade federal viraliza

Foto: Reprodução/Facebook

Como manda a tradição, quem passa no vestibular raspa a cabeça. E o jardineiro Alcyr Ataíde Carneiro, 61 anos, não quis ficar para trás e, após ser aprovado no curso de Enfermagem na Universidade Federal do Pará (UFPA), ficou careca. Quem se encarregou de fazer as vezes de cabeleireira foi a mãe do calouro, que tem 90 anos, e a imagem que mostra a cena viralizou.

A foto em que o filho e a mãe comemoram a aprovação dele em 3º lugar no vestibular para Enfermagem foi tirada na última quinta-feira (30), e já atingiu 350 mil curtidas em uma das várias páginas que compartilharam a imagem.

Em entrevista ao G1, Alcyr contou que se matriculou em um cursinho pré-vestibular em março do ano passado e que dividia a sala com garotos entre 16 e 18 anos.

Ele dividiu seu tempo entre os estudos e o trabalho. De domingo a domingo, trabalhava pela manhã e, à tarde, frequentava as aulas do curso pré-vestibular, das 13h30 às 18h. Nesta terça (4), Alcyr já deve comparecer para se matricular na federal.

'Optei pela educação'

"Cheguei ao ponto de pensar que havia duas saídas: ganhava na Mega-Sena, o que é quase impossível, ou vencia através do estudo. Optei pela educação, porque além de obter sucesso, terei conhecimento, e isso não tem preço!", contou ao site.

Alcyr vive com a mãe em uma casa de madeira alugada no bairro do Coqueiro, em Belém (PA). O exemplo de superação de Alcyr gerou muitas reações positivas nas redes sociais. Pessoas parabenizando o calouro e até outras histórias de conquistas em vestibulares pelo Brasil estão entre os comentários da postagem.