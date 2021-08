Foto de 'sanduíche de bacon' vendido a R$ 34,80 em avião viraliza

Comida de avião quase sempre é sinônimo de preço alto e sabor reduzido, mas um caso ocorrido em um voo da empresa low-cost Ryanair superou todos os limites e revoltou os internautas. A piloto de corridas Aimee Woods pediu um sanduíche de bacon pela bagatela de R$ 34,80, e, ao receber o lanche, deparou-se com um pão acompanhado de umas pequenas tiras de carne.

Ela tirou foto do "sanduíche" e compartilhou nas redes sociais. As imagens viralizaram, com os internautas criticando a comida oferecida a bordo.

Indignada com a cena, Aimee pediu a devolução do dinheiro. Na rede social, muitos reclamaram dos cardápios das empresas aéreas e houvem que pedisse "compreensão", já que as companhias estão tendo problemas por causa das pandemia.

A Ryanair, que foi criada na Irlanda mas opera voos em toda a Europa, não se manifestou.