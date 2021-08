Fotógrafa baiana Thereza Eugênia lança livro com ícones da MPB

Maria Bethânia num momento de Lazer pela lente de Thereza Eugênia





Reconhecida como uma das melhores fotógrafas do Brasil por seu trabalho com grandes nomes da MPB, a baiana Thereza Eugênia, que completou 80 anos e mora no Rio de Janeiro, está lançando seu primeiro livro, Thereza Eugênia: Portraits 1970-1980 (Editora Barléu/ 192 páginas/ R$ 99). Com um acervo fantástico, Thereza se diferencia de outros profissionais por ter conquistado a intimidade de astros como os baianos Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gal Costa, entre outros, o que lhe possibilitou fazer fotos em ambientes fora do estúdio. Muitas vezes na casa dos retratados. Basta ver essa foto em que Maria Bethânia, sempre muito reservada, aparece num momento descontraído, tomando banho de piscina. Ou Caetano com um pena de pavão, escolhida para ilustrar a capa do livro. Tereza estreou fazendo uma foto para a capa de um disco do rei Roberto Carlos, nos anos 1970, o que lhe abriu as portas no mundo artístico. Curiosidade: além de fotógrafa ela é enfermeira.





Caetano Veloso na Córsega, na França, antes da estreia da turne europeia (Divulgação)

Caetano Veloso estreia turnê europeia

Caetano Veloso inicia hoje (26) sua turnê europeia com 10 shows, todos com ingressos esgotados. A primeira parada é em Hamburgo, na Alemanha. Em seguida ele faz Paris (França), no dia 28 e Bruxelas (Bélgica) dia 30. Em setembro inicia o giro em Portugal: 1, 2 e 3 de setembro estará em Lisboa; 5 em Guarda; nos dias 7 e 8 em Porto e dia 11 em Lisboa. A produção faz questão de avisar que as pessoas devem checar os protocolos de segurança e saúde relacionados à covid-19, de acordo com cada casa de show, e recomenda o uso de máscara. O cantor e compositor baiano, que lançará um disco de inéditas ainda este ano pela gravadora Sony Music, fará shows voz e violão com os seus grandes sucessos. Que são muitos. Ele viajou acompanhado da mulher e produtora Paula Lavigne.





Jorge Alfredo e Riachão (Foto: Acervo Pesssoal de Jorge Alfredo)

Homenagem dupla para Riachão que faria 100 anos em novembro

Novembro é um mês especial para o saudoso Riachão, o grande malandro baiano. Se estivesse vivo, ele faria 100 anos no dia 11 (o sambista morreu em 2020, aos 99 anos). Em novembro se completam também 20 anos da estreia do documentário Samba Riachão, dirigido pelo cineasta Jorge Alfredo, que venceu o prêmio de Melhor Filme no Festival de Brasília, eleito pelo júri e na escolha popular. Também venceu na categoria montagem, feita por Tina Saphira. Em conversa com a coluna, Jorge disse que está planejando uma comemoração . “Na Bahia, quando se fala em samba se pensa logo em Batatinha, Panela ou Riachão. O filme Samba Riachão fala disso. As permanentes transformações, o link entre tradição e modernidade, entre tecnologia e folclore. Os encontros musicais, situações únicas e produtoras de novos sentidos. O filme surgiu disso aí”, afirmou.





Programação musical variada no Rio Vermelho

O Parador Z1, localizado no Largo da Dinha (Rio Vermelho), prossegue com sua programação semanal. Hoje (26) tem o projeto Soul Salvador (soul, r&b e black music), com Lacerda no vocal e Jerry Marlon no baixo; amanhã (27) tem o pop de Noemi; e sábado (28), o duo do Beatles In Senna Acústico. Os shows começam ás 21h.





TUM-TUM-TUM*

1. O cantor Seuilson não para. Amanhã (27), ele se apresenta, mais uma vez, a partir das 19h, na cervejaria artesanal The Bunker, no Itaigara, sem couvert artístico. No sábado (28), toca no Beach Office Bar, na Praia do Flamengo, a partir das 17h. E todas as segundas, às 19h, no Boteco do Caran - guejo de Vilas do Atlântico. A novidade é a música Iarundê, que ele está lançando com a participação de Nikkaun.

2. O cantor, multi-instrumentista, arranjador, compositor e produtor musical baiano Ennos Emanuel, filho de Sinne Calmon, lançará no dia 3 de setembro o single Música da Alma, em plataformas digitais como Spotify, Deezer, iTunes, Tidal e Amazon. Ele também lança clipe no YouTube. A canção de Ennos é parceria com Marley Bass (beatmaker, produtor musical e baixista da banda Afrocidade.

3 . Quem comprou ingresso para o Salvador Wekeend, que acontece de 4 a 7 setembro no Gran Hotel Stella Maris, terá três dias intensos de shows especiais, com di- reito a desfrutar da praia e piscina, além de todo estrutura do hotel, seguindo todos os protocolos da OMS. Dia 4 tem Dilsinho e É o Tchan; dia 5, Léo Santana e Tico; e dia 6 Raí Saia Rodada e Matheus Fernandes.