Fotografia de tartaruga mostrando o dedo do meio é premiada

A foto foi intitulada “Terry, a tartaruga do dedo no meio” foi tirada por Mark Fitzpatrick e ganhou primeiro lugar na quinta edição da competição Comedy Wildlife Photography Award, que ocorreu de forma online, nesta terça feira (27).

Na descrição da imagem, Mark Fitzpatrick colocou: "Eu estava nadando com uma tartaruga na Ilha Lady Elliot na Grande Barreira de Corais quando ele me mostrou o dedo do meio!".

O prêmio foi criado em 2015, com o objetivo de chamar a atenção para a conservação do meio ambiente através do riso. Como afirma site do concurso: "O prêmio existe, em primeiro lugar, pela necessidade de um concurso de fotografia que fosse alegre, otimista (...). Em segundo lugar e muito mais importante, esta competição é sobre conservação".

Alguns premiados em outras categorias foram Roland Kranitz com o esquilo cantor em “O Sole Mio”, que faz referência a música italiana de mesmo nome, no Affinity Photo People's Choice Award, de votação popular. Já na categoria Think Tank Photo Junior Category Winner, Olin Rogers levou o prêmio com a foto I've got you this time! - “Eu peguei você dessa vez".

Para ver os outros vencedores, acesse o site da da premiação.

*Matéria originalmente publicada em O Povo Online, parceiro do CORREIO pela Rede Nordeste