Fotógrafo ganhador do Pulitzer é morto no Afeganistão

Danish Siddiqui, fotógrafo da Reuters, foi morto nesta sexta-feira (16) enquanto trabalhava cobrindo um confronto entre forças de segurança do Afeganistão e membros do Talibã, perto da fronteira com o Paquistão.

Forças afegãs tentam retomar uma área comercial de Spin Boldak dominada pelo Talibã. Testemunhas disseram que em meio ao fogo cruzado, uma autoridade afegã e o fotógrafo foram feridos e acabaram morrendo.

Siddiqui fez parte da equipe de fotógrafos da Reuters que venceu o Pulitzer de fotografia em 2018, pelo trabalho sobre a crise dos refugiados rohingya.

Desde o início da semana, ele estava acompanhando as forças especiais afegãs baseadas em Kandahar e cobrindo os confrontos que aconteciam.

"Danish era um jornalista excepcional, um marido e pai dedicado e um colega muito querido. Nossos pensamentos estão com sua família neste momento terrível", lamentaram o presidente da Reuters, Michael Friedenberg, e a editora-chefe, Alessandra Galloni, em um comunicado.

Nessa manhã, ele entrou em contato com a Reuters para dizer que tinha sofrido um ferimento no braço por conta de estilhaços. Ele estava se recuperando e conversava com lojistas da região de Spin Boldak quando o Talibã atacou novamente, depois de ter recuado, segundo relato de uma fonte que a Reuters diz que não conseguiu confirmar ainda.