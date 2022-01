Fotos e vídeo: veja como foi a virada de ano em Salvador

O Réveillon em Salvador teve queima de fogos em 21 locais estratégicos que a prefeitura não divulgou previamente para evitar aglomerações, por conta da pandemia de covid-19.

Organizado pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), o show pirotécnico aconteceu em locais emblemáticos para a cidade, como a Vila de Natal, no Campo Grande, que se tornou um dos pontos turísticos deste fim de ano na capital, além de outros pontos espalhados pela cidade. Os locais foram escolhidos para permitir que a população celebrasse a chegada do novo ano.

Veja fotos da virada em Salvador:

(Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) Queima de fogos no Bonfim (Divulgação/PMS) Fogos no Campo Grande (Divulgação/PMS) Fogos no Abaeté (Divulgação/PMS) Fogos em Ondina (Divulgação/PMS)

O festival pirotécnico teve transmissão na internet, depois de um pronunciamento do prefeito Bruno Reis. "Costumo dizer sempre que o primeiro passo é acreditar. E nós acreditamos que com muito trabalho poderíamos superar os enormes desafios que surgiram no nosso primeiro ano na prefeitura. E nós superamos", diz ele na mensagem. "Vamos juntos fazer de 2022 o ano da nossa volta por cima".

Veja os locais de queima de fogos em Salvador: