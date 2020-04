França tem novo recorde: 509 mortes por coronavírus em 24 horas

A França ultrapassou, nesta quarta-feira (1º), a marca de 4 mil mortos em decorrência do novo coronavírus - agora, o país soma 4.032 vítimas fatais. Destas, 509 pessoas faleceram nas últimas 24 horas, estabelecendo um novo - e triste - recorde diário no país.

Segundo Jérôme Salomon, diretor-geral da Saúde da França, são 56.989 casos confirmados de covid-19 no local, com um total de 24.639 pessoas internadas em hospitais por causa do vírus. É um aumento de 1.882 pacientes em relação ao dia anterior.

Falando apenas de quem passa por cuidados em UTIs no país, são 6.017 pessoas nestas condições, 452 a mais que o registrado na última terça-feira (31). Desses casos, 34% são de pacientes com menos de 60 anos e 80 doentes possuem menos de 30 anos.

O governo francês ainda não contabilizou os mortos das casas de repouso estatais - na contagem oficial, entram apenas aquelas pessoas que faleceram em hospitais.