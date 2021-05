Frank Geyer Abubakir (Foto: Pico Garcez/Divulgação)

Empresário carioca radicado em Salvador, Frank Geyer Abubakir é capa da edição de maio da Revista Poder, da empresária e jornalista Joyce Pascowitch. A publicação destaca a trajetória de Frank, que, aos 48 anos, é o atual presidente do conselho da Unipar. Na publicação, em texto assinado por Paulo Vieira, Abubakir revela como vem multiplicando os ativos da empresa durante a pandemia e fala sobre pioneirismo industrial, conflitos familiares, delação na Lava Jato e exílio voluntário, entre outros assuntos. Frank é bisneto de Alberto Soares Sampaio, que fundou a Refinaria União (gênese da Unipar e um condomínio de outras indústrias). A revista irá para as bancas nesse sábado. Vale conferir!

Retorno

Depois de seis anos, Ticiana Villas Boas está de volta à Band. A jornalista baiana vai comandar o programa Duelo de Mães, sempre aos sábados, em horário nobre. A estreia está marcada para 4 de setembro, às 20h30. “Fiquei radiante com o convite para retornar à casa, que não quis esperar a bebê nascer. Comecei a pré-produção do programa em março e vou iniciar as gravações em junho, aos sete meses de gravidez, com todo o pique e vontade de voltar”, contou ao Alô Alô Bahia. “Estou muito feliz”, garante.

São João virtual

Prepare o quentão, a canjica, o curau e outras delícias típicas que Bell Marques fará live de São João no dia 05 de junho, a partir das 20h, com transmissão via redes sociais e YouTube. Pelo segundo ano consecutivo, o show virtual foi batizado com o nome Arraiá Bell Marques. Para quem não sabe, apesar de ser uma das figuras mais tradicionais do Carnaval, Bell, desde o início da carreira, sempre namorou o forró. O cantor, inclusive, já gravou quatro álbuns inteiros com músicas do ritmo, um deles ainda no começo de sua trajetória no Chiclete com Banana.

Rafaela Meccia (Foto: Raízes Fotografia/Divulgação)

Especial Dia das Mães

Produtora de eventos e promoter, Rafaela Meccia fazia de tudo um pouco: casamento, aniversário, batizado e atender famílias. É aquela coisa de fazer seu casamento e aí vem o primeiro filho e ela faz o primeiro aninho também. Só que a pandemia chegou e Rafaela, além continuar trabalhando na área, começou a compor músicas para o filho Arthur, que nasceu dois antes de tudo fechar aqui no Brasil.

Foi assim que, junto com o bebê, nasceu também a Turma do Tugue. “Eu sou pessoa que gosta de espalhar boas mensagens, alegria e otimismo mesmo. Eu amo o universo infantil, sempre gostei de fazer festa para os pequenos. Quando comecei a compor, decidi não ficar com isso só pra mim. Resolvi espalhar e tornar disso um negócio na minha vida. Então, eu, totalmente inexperiente no setor musical, convidei Alexandre Peixe. A gente já tinha feito várias coisas juntos em eventos. E ele adorou o meu trabalho, as músicas que já tinha escrito e entrou com todo suporte musical”, conta.

Então, a turma do Tugue chegou para falar nas canções sobre as diferenças entre pessoas, o tempo, amor. A equipe conta com oito pessoas, entre Salvador e São Paulo, e o intuito maior é impactar adultos e crianças com essas mensagens. “Fugimos das tendências musicais e nos aproximamos das cantigas de antigamente para crianças. Nosso foco é na primeira infância”, finaliza Meccia. O projeto pode ser conferido nas plataformas Spotify e YouTube, além de Instagram e Facebook.

Essa matéria faz parte do Especial Dia das Mães do Alô Alô Bahia, que compartilhará, neste final de semana, histórias de mães que se reinventaram durante a pandemia. Para conferir mais, basta acessar o aloalobahia.com.

Visita protocolar O embaixador em exercício de Israel no Brasil, Shmulik Bass, participou de encontro com autoridades políticas e religiosas, nessa sexta-feira, na Câmara Municipal de Salvador. O encontro faz parte de uma agenda de compromissos que Shmulik vem realizando pelo Nordeste brasileiro, a fim de conhecer as cidades e estreitar laços.

Vila junina A Oquei Entretenimento, de Rafael e Ricardo Cal, vai abrir a temporada junina em Salvador com uma novidade que deve agradar em cheio quem ama a tradição do São João: a Nossa Vila – A Vila Junina da Capitá, uma vila gastronômica montada no heliponto do Clube Espanhol, de frente para o mar de Ondina e o Morro do Cristo. O espaço será ambientado com tudo que remete ao calendário junino e vai oferecer opções gastronômicas típicas da época, música e serviço de bar. A novidade já começa a funcionar no dia 27 de maio e segue em temporada até 18 de julho, de quinta a domingo, a partir do meio-dia. Na programação não vão faltar as celebrações de Santo Antônio, São João e São Pedro.

Dou-lhe uma, dou-lhe duas Dois apartamentos estão sendo leiloados no edifício Sol Victória Marina, no Corredor da Vitória, uma das áreas mais valorizadas de Salvador. Os lances poderão ser feitos até às 17h desse sábado, através do site RJ Leilões. Os imóveis ficam no 7º andar do empreendimento e estão sendo anunciados – a unidade – por lance inicial de R$ 161 mil.

Parabéns pra você O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior, celebrou aniversário na sexta-feira. Passou o dia recebendo ligações (dos amigos e aliados políticos) e homenagens através das redes sociais. No Instagram, a sua equipe publicou uma série de postagens no Stories.