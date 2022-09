Frente fria baixa temperatura em Salvador e suspende travessias para a Ilha

Uma frente fria que está sob o oceano na altura da Bahia está provocando chuvas por todo o estado, desde o extremo sul. O mau tempo começou no sábado (17).

Segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cláudia Valéria, o tempo permanece assim até quarta-feira (21). Até lá, chuvas fracas permanecerão em todo o estado, inclusive no litoral, e em Salvador.

Para a capital, a previsão da semana é de uma temperatura mínima de 21ºC e uma máxima de 30ºC, de acordo com o Inmet. Os ventos terão intensidade de fraca a moderada. Todos os dias terão ainda muitas nuvens e, especificamente na terça, haverá chuvas isoladas ao longo do dia.

Travessia suspensa

A Capitania dos Portos emitiu alerta para os riscos no mar. Suspensa no domingo (18), às 16h, a Travessia Salvador-Mar Grande ficou sem operar nesta segunda-feira (19), por conta ainda do mau tempo.

Os fortes ventos e o mar agitado predominam na Baía de Todos-os-Santos, deixando as condições de navegação desfavoráveis para o tráfego seguro das embarcações.

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) informa que não existe, até o momento, previsão sobre a retomada das operações.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo opera com conexão

Para aqueles que pretendem viajar para o Morro de São Paulo, a Astramab informa que as viagens serão feitas entre a capital e o Morro, nesta segunda-feira, com conexão na cidade de Itaparica, na Ilha de Itaparica, ou em Bom Despacho, neste caso através do Sistema Ferry-boat.

Com conexão em Itaparica, os catamarãs partem normalmente do Terminal Náutico, atracam no terminal marítimo de Itaparica, onde os passageiros seguem de ônibus dos operadores até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem a pequena travessia em lanchas rápidas até o Morro.

Já com a conexão ocorrendo em Bom Despacho, os passageiros são transportados pelo Ferry-boat e fazem o mesmo roteiro em ônibus até a Ponta do Curral e daí até o Morro. O percurso da viagem, quando feita com conexão, dura 3h20 (uma hora a mais em relação à viagem direta). Os horários são, saindo de Salvador: 9h,10h30, 13h e 14h30. Do Morro de São Paulo, 9h, 11h30, 14h e 15h.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) ainda não registrou ocorrências relacionadas à chuva, como deslizamentos de terra e desabamentos. O órgão está em alerta para ocorrências por meio do 199. As ligações são gratuitas.