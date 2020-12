Frizzo fala sobre pressão no Vitória: 'Temos que saber conviver'

O Vitória já soma três jogos sem ganhar na Série B. Desde que bateu o Paraná fora de casa, por 4x1, no dia 1º de dezembro, o Leão engatou uma sequência negativa, com um empate e duas derrotas. Com os resultados ruins, o time caiu uma posição na tabela e, agora, é o 15º colocado, com 33 pontos. São apenas quatro a mais que o Z4.

Em entrevista nesta segunda-feira (14), o volante Matheus Frizzo falou sobre a pressão que há pelo momento da equipe. E disse que é preciso saber compreender e lidar com as cobranças.

"Particularmente, jogando no Vitória, sempre vai ter pressão. É um time de expressão, de camisa. O jogador que jogar no Vitória, que jogar em clube grande como este, tem que saber conviver sempre com a pressão. Acho normal, até pelo momento que estamos vivendo. Vai ter cobrança, tanto interna quanto externa, temos que saber conviver e tentar ir para o campo o mais leve possível", falou.

Segundo o volante, o grupo não está satisfeito com o lugar que o Vitória ocupa na tabela de classificação da Série B e quer que o time suba posições.

"Desde que cheguei no clube senti um time muito incomodado com a posição na tabela. Iniciamos uma recuperação, mas sofremos resultados negativos, isso complicou um pouco. Sinto um grupo muito incomodado e com vontade de reverter essa situação. Temos condições e vamos nos dedicar para honrar a camisa do Vitória da melhor forma possível", comentou.

Para Frizzo, se a equipe conseguir diminuir os erros, pode reencontrar o triunfo. "O time vem, até nas vitórias que tivemos, ficamos um tempo sem sofrer gols, sem ser derrotado. O time vinha criando uma identidade. Nos últimos jogos, as derrotas e o empate ocorreram por detalhes. Acredito que minimizando os erros podemos sair com o resultado positivo".